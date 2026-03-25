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मैसेज भेजने के बाद घंटों तक रिप्लाई का करते हैं इंतजार? टेक्स्टिंग एंग्जायटी को दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीके

How To Deal With Texting Anxiety: कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि घंटों तक मैसेज भेजने के बाद रिप्लाई का इंताजर करते हैं आज आपको बताते हैं कि कैसे आप टेक्स्टिंग एंग्जायटी को दूर कर सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:51 AM IST
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मैसेज भेजने के बाद घंटों तक रिप्लाई का करते हैं इंतजार? टेक्स्टिंग एंग्जायटी को दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीके

How To Deal With Texting Anxiety:  आज के दौर में लोग को एक से दूसरी जगह पर बात पहुंचाने के लिए मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे अहम हिस्सा जिंदगी का हो गया है. कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैसेज भेजने के बाद घंटों तक रिप्लाई आने का इंताजर करते हैं और फोन को बार-बार चेक करने की आदत बन जाती है. कभी-कभी ये सेहत के लिए भी काफी ज्यादा बेकार हो जाती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं,तो कुछ तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप राहत पा सकते हैं. 

लोग मैसेज भेजने के बाद उसको 10 बार पढ़ते हैं और फिर ओवरथिंकिग करते हैं या डिलीट कर देते हैं. बार-बार टेक्स्टिंग देखना अगर हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो काफी ज्यादा एंग्जायटी होनी शुरू हो जाती है, जिसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी काफी ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है. इस आदत को साइकोलॉजिकल कंडीशन कहा जा सकता है, जो कोई बीमारी नहीं होती है. आइए आप भी फटाफट से जान लें छुटकारा पाने का आसान सा तरीका 
 

टेक्स्टिंग एंग्जायटी से कैसे पाएं छुटकारा?

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1. सीधे कॉल 

अगर आप भी टेक्स्टिंग एंग्जायटी के शिकार हैं और किसी को एक बार मैसेज भेजने के बाद बार-बार खोलकर पढ़ते हैं, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ पर बेकार असर डालती है. टेक्स भेजने से अच्छा है कि आप किसी को सीधे कॉल करके भी बातों को बता या समझा सकते हैं. इससे किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होती है.
 

2. छोटे मैसेज 

कई बार ऐसा होता है कि टेक्स्टिंग एंग्जायटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रिप्लाई छोटा आने के बाद हम अपने मन में अलग-अलग तरह के गलत विचारों को पैदा कर देते हैं. ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ये हो सकता है कि सामने वाला बिजी हो.
 

3. बाउंड्री सेट 

आपको अपनी भी बाउंड्री मैसेज को लेकर सेट करनी चाहिए. ऐसा करने से आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं. जरूरी नहीं होता है कि आप हर मैसेज का जवाब तुरंत ही देंगे. एक समय बना लें कि इतने बजे के बाद आप टेक्स्टिंग नहीं करेंगे.
 

4. रीड रिसीट्स बंद 

कई लोग ऐसे होते हैं, जिनको मैसेज भेजने के बाद ब्लू टिक होने पर घबराहट होने लगती है. अगर आप कुछ सेटिंग्स को बंद कर दें, तो समस्या से छुटकारा जल्दी ही पा सकते हैं. आपको रीड रिसीट्स वाली सेटिंग को बंद करना है.

ये भी पढ़ें:  ये है दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, साइंटिस्ट भी दिमाग में नहीं खोज सके उदासी 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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texting anxietyHow to overcome texting anxietyhow to deal with texting anxiety

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