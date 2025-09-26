Advertisement
स्मूथ फिनिश के साथ इन हैक्स से लगाएं परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर, सिंपल से लुक में भी लग जाएंगे चार चांद

Winged Eyeliner​: आईलाइनर अगर आपको लगाना पसंद हैं और आपको स्मूथ फिनिश के साथ विंग्ड आईलाइनर नहीं लगाना आता है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:28 AM IST
स्मूथ फिनिश के साथ इन हैक्स से लगाएं परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर, सिंपल से लुक में भी लग जाएंगे चार चांद

Winged Eyeliner​:  लड़कियां आंखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई तरह-तरह के आईलाइनर के डिजाइन को लगाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं बोरिंग आईलाइनर के बजाय लेटेस्ट और ट्रेंडी लुक के लिए आप विंग्ड आईलाइनर को आंखों में लगा सकते हैं लेकिन आपको बता दें कुछ लड़कियां को विंग्ड आईलाइनर लगाने में डर लगता है या आता नहीं है. इसको लगाने से आपका लुक और भी स्टाइलिश नजर आ सकता है. अगर आपको भी लगाना नहीं आता है, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप विंग्ड आईलाइनर को आसानी से लगा सकते हैं आइए आपको बताते हैं इसको लगाने के आसान से हैक्स.

विंग्ड आईलाइनर लगाने के हैक्स!
 

1. स्टेप-1

विंग्ड आईलाइनर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको आज हम बताते हैं सबसे पहले आपको विंग की दिशा को देखना होगा. आपको आंख के आउटर कॉर्नर से बाहर की तरफ हल्की सी लाइन को खींच लेना है. 
 

2. स्टेप-2

विंग्ड आईलाइनर को लगाने के लिए दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको आंख के कोनों की साइड से एक ट्रायंगल का शेप देना है, जिससे आपका विंग्ड आईलाइनर की शेप आ जाएगा.
 

3. स्टेप-3

अब आपने जो भी ट्रायंगल बनाया है उसको अच्छे से भर दें,  इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक आपको अच्छे से जोड़ देना है. दोनों आंखों के विंग को आपको मैच करके लगाना है.
 

विंग्ड आईलाइनर के और भी आसान तरीके
 

1. टेप हैक

अगर आपको बिल्कुल भी विंग्ड आईलाइनर को लगाना नहीं आता है, तो आप सेलोटेप को पलक के किनारे में लगाकर भी आप अच्छे से शेप देकर लगा सकते हैं.
 

2. डॉट और जॉइन

आप विंग्ड आईलाइनर को लगाने के लिए  तीन-चार छोटे डॉट्स को आंखों के किनारों में लगा लें और फिर सीधी लाइन को लगा लें.
 

इसे भी पढ़ें: काले होंठ हो जाएंगे नेचुरल पिंक, बस लिप्स पर इन चीजों से करें स्क्रब!

 

3. पिन हैक

विंग्ड आईलाइनर का V-शेप देने के लिए आप पिन को अपनाकर भी ये कर सकते हैं. V शेप बनाकर लाइन भरें और फिर आपको बेस्ट शेप मिल जाएगा.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

Perfect Eyeliner Hacksbest eyeliner hacks

;