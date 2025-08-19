मिलावट के डर से नहीं खा रहे बाजार वाली केसर कुल्फी, घर में ऐसे तैयार करें ये डेजर्ट

Kesar Kulfi Recipe: गर्मी और उमस भरे मौसम में कुल्फी खाने का मजा ही कुछ और होता है. खासकर केसर वाली कुल्फी, जिसका स्वाद और खुशबू हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है. लेकिन आजकल बाजार में मिलावटी दूध और नकली केसर मिलने का खतरा हमेशा बना रहता है. ऐसे में सेहत के साथ समझौता करने से बेहतर है कि घर पर ही शुद्ध और स्वादिष्ट केसर कुल्फी बनाई जाए. घर पर बनी कुल्फी न सिर्फ हेल्दी होती है बल्कि स्वाद में भी किसी होटल या बाजार की कुल्फी से कम नहीं लगती.

घर पर केसर कुल्फी बनाने के लिए जरूरी चीजें

फुल क्रीम दूध- 1 लीटर

चीनी- आधा कप (स्वाद अनुसार)

केसर के धागे- 12 से 15

इलायची पाउडर- आधा चम्मच

बादाम और पिस्ता कटे हुए- 2-3 बड़े चम्मच

बनाने का तरीका

-सबसे पहले दूध को मोटे तले वाले बर्तन में डालकर उबालें और मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए आधा रहने तक पकाएं. इससे दूध गाढ़ा हो जाएगा.

-अब इसमें चीनी डालकर अच्छे से घोल लें.

-एक छोटे कटोरे में 2 चम्मच गर्म दूध लें और उसमें केसर के धागे डालकर भिगो दें. कुछ देर बाद यह दूध सुनहरी रंगत ले लेगा.

-इस केसर वाले दूध को उबले हुए दूध में डालें और 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें.

-अब इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर अच्छी तरह मिला लें.

-तैयार मिक्चर को ठंडा होने दें और फिर कुल्फी मोल्ड्स या स्टील के गिलास में भर दें.

-मोल्ड को एल्युमिनियम फॉयल या ढक्कन से कवर करें और 7-8 घंटे या रातभर के लिए फ्रीजर में रखें.

परोसने का तरीका

फ्रीजर से निकालने के बाद कुल्फी को कुछ सेकंड के लिए गुनगुने पानी में डुबोएं. इससे कुल्फी आसानी से मोल्ड से बाहर निकल जाएगी. ऊपर से थोड़े कटे मेवे डालकर सर्व करें.

इस बात को समझें

बाजार की मिलावटी कुल्फी से बेहतर है कि आप घर पर ही केसर वाली कुल्फी बनाएं. इसमें न सिर्फ प्योर मिल्क और असली केसर का स्वाद मिलेगा, बल्कि परिवार को भी हेल्दी और टेस्टी डेजर्ट खाने को मिलेगा. घर की बनी कुल्फी बच्चों और बड़ों दोनों को बेहद पसंद आएगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.