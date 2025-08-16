जन्माष्टमी में खाई जाने वाली पंचामृत मिनटों में करें तैयार, त्योहार में आ जाएगा स्वाद
जन्माष्टमी में खाई जाने वाली पंचामृत मिनटों में करें तैयार, त्योहार में आ जाएगा स्वाद

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का पंचामृत न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि स्वाद और सेहत से भरपूर होता है. इसे बनाने में मुश्किल से 5–7 मिनट लगते हैं और ये त्योहार की रौनक को और बढ़ा देता है. 

Aug 16, 2025
जन्माष्टमी में खाई जाने वाली पंचामृत मिनटों में करें तैयार, त्योहार में आ जाएगा स्वाद

Panchamrita Recipe: जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन व्रत-उपवास और भजन-कीर्तन के साथ-साथ विशेष प्रसाद भी तैयार किया जाता है. इन्हीं में से एक है पंचामृत, जो पूजा में भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है. इसका स्वाद न सिर्फ लाजवाब होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. आइए जानते हैं कि पंचामृत कैसे मिनटों में बनाया जा सकता है.

पंचामृत क्या है?

पंचामृत का अर्थ है- पांच अमृत. यै पांच पवित्र चीज़ों- दूध, दही, शहद, घी और चीनी से तैयार किया जाता है. माना जाता है कि ये पांच तत्व शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते हैं और भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रसाद हैं.

जरूरी सामग्री

-एक कप ताज़ा दूध

-आधा कप दही

-दो चम्मच शहद

-एक चम्मच शुद्ध घी

-दो से तीन चम्मच शक्कर या मिश्री पाउडर

-सजाने के लिए कटी हुई सूखी मेवा (बादाम, काजू, किशमिश) और तुलसी के पत्ते

मिनटों में बनने का आसान तरीका

-एक साफ बर्तन में दूध डालें.

-उसमें दही मिलाकर अच्छे से फेंट लें.

-अब इसमें चीनी या मिश्री डालकर घुलने तक मिलाएं.

- घी और शहद डालकर हल्के हाथ से मिक्स करें.

- ऊपर से कटी हुई मेवा और तुलसी पत्ती डालें.

बस आपका पंचामृत तैयार है. इसे आप पूजा के लिए भगवान को अर्पित कर सकते हैं और प्रसाद के रूप में परिवार और मेहमानों में बांट सकते हैं.

पंचामृत के फायदे

1. दूध और दही शरीर को ठंडक और ऊर्जा देते हैं.

2. शहद हाजमा दुरुस्त रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है.

3. घी ब्रेन और आंखों के लिए फायदेमंद है.

4. मिश्री स्वाद के साथ-साथ मन को शांत करती है.

5. मेवा इसमें न्यूट्रीशनल वैल्यू और टेस्ट बढ़ा देती है.

 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

