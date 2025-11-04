Advertisement
आंवला रहेगा महीनों तक फ्रेश, खराब होने के बचाने के लिए जरूर फॉलो करें ये स्टोरेज टिप्स

Amla Storage Tips: सर्दियों के मौसम में बीमारियों के बचने के लिए आंवले का सेवन किया जाता है. लेकिन यह जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको आंवले को स्टोर करने का सही तरीका बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:21 PM IST
How To Preserve Amla At Home: सर्दियों के लिए आंवला बेहद फायदेमंद माना जाता है. इस मौसम में बाजार में हर जगह आंवला नजर आने लगता है. विटामिन C से भरपूर आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ बालों, स्किन और डाइजेशन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन आंवला को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कुछ ही दिनों में आंवला काला पड़ने लगता है या खराब हो जाता है. ऐसे में अगर आप लंबे समय तक आंवले को घर पर ही फ्रेश और हरा रखना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको आंवला को स्टोर करने का सही तरीका बताएंगे. 

 

हल्का उबालकर रखें 
आंवले को अगर आप हफ्तों तक फ्रेश रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं. इसे उबालकर रखने से आंवला लंबे समय तक हरा और ताजा बना रहता है. इसे उबालने के लिए पानी में थोड़ा नमक डालें और आंवलों को 3 से 4 मिनट तक उबालें. फिर इन्हें ठंडे पानी से धोकर पूरी तरह सुखा लें. इसके बाद इन्हें एयरटाइर कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें. ऐसा करने से आप आंवला को दो से तीन हफ्तों तक फ्रेश रख सकते हैं. 

नींबू रस या नमस से प्रिजर्व करें
आंवले को हफ्तों तक खराब होने से बचाने के लिए आप उन्हें नींबू के रस या नमक के साथ स्टोर कर सकते हैं. आंवलों को छोटे टुकड़ों में काट लें, इसके बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस या नमक मिलाएं. अब इसे एक कांच की बोतल में भरकर बंद कर लें. ऐसा करने से आंवला खराब नहीं होता है, दरअसल नींबू का रस आंवले को ऑक्सीकरण से बचाता है और उसे काला नहीं पड़ने देता. इस प्रोसेस से आंवला टेस्टी और फ्रेश रहता है. 

 

फ्रीजर से स्टोर करें
कई महीनों तक आंवला को सेफ रखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इन्हें फ्रीजर में रखें. आंवले को धोकर सुखा लें और जिप-लॉक बैग में भर कर फ्रीजर में रख दें. इसके बाद जब आपको जरूरत पड़े उस हिसाब इसे उसे निकालें. ऐसा करने से आंवले का रंग, टेस्ट और पोषण तत्व लंबे समय तक बना रहता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

