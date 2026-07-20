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बरसात में बीमारियों से बचाव के लिए करें ये काम, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस होगी मददगार

बरसात के मौसम में भले ही गर्मी से राहत मिल जाती हैं लेकिन बारिश का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां साथ लेकर आता है. आयुष मंत्रालय ने कुछ टिप्स शेयर किए हैं इन टिप्सकी मदद से बरसात की बीमारियों से बचा जा सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 20, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:11 AM IST
बरसात में बीमारियों से बचाव के लिए करें ये काम, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस होगी मददगार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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