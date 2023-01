Dogs On Car Roof: कार की छत पर बैठकर कुत्ते फैलाते हैं गंदगी? इस तरह उन पर लगाएं रोक

How To Prevent Dogs from Climbing On Car Roof: भारत के तकरीबन किसी भी शहर में, सड़क या कॉलोनी के कुत्ते को कार की छत पर आराम से बैठे या आराम करते देख सकते हैं. अक्सर लोगों के बाद गैराज या क्लोज्ड पार्किंग स्पेस नहीं होता, इसलिए उन्हें खुले आसामान के नीचे ही कार पार्क करनी पड़ती है. ऐसे में कुत्ते इन गाड़ियों की छत पर आ जाते हैं, कई बार ये गंदगी कर देते हैं, जिसे साफ करने में कोफ्त होती है. इसके अलावा कुत्तों के पंजे से कार पर स्क्रेच पड़ जाते हैं. और बार-बार ऊपर और नीचे आने जाने की वजह से कार में डेंट पर जाता है. आइए जानते हैं कि आप कुत्तों को ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं.

कुत्तों को कार की छत पर जाने से कैसे रोकें?

1. स्लिपरी चीज से कार को कवर करें

अगर आप खुले आसामन के नीचे कार को रखते हैं तो इसे हर हाल में कवर करना जरूरी है. कोशिश करें कार का कवर चिकना या स्लिपरी हो, जिससे कुत्तों को कार की छत पर चढ़ना मुश्किल हो जाए. अगर फिर भी कुत्ते की तरह ऊपर आ भी जाएं, तो कार में किसी तरह की खरोंच नहीं आएगी.



2. कार प्रोटेक्शन कवर

मार्केट में ऐसे कई कार प्रोटेक्शन कवर मौजूद हैं, जिसे आप रूफ या बोनट पर आसानी से बेल्ट की मदद से बांध सकते है. इसमें नुकीली चीजें लगी होती है जिसकी वजह से कुत्ते छत पर आने से कतराते हैं. आप इन कवर को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं. इसकी कीमत 2000 से 3000 रूपय की रेंज में होती है.



3. प्लास्टिक की स्पाइक्स

अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, और कुत्तों को कार पर चढ़ने से रोकने के लिए किफायती तरीका चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्लास्टिक की स्पाइक्स खरीद सकते हैं. इसे कार पर आसानी से बांधा जा सकता है. कुछ स्पाइक्स को आप कार की कवर पर एडहेसिव की मदद से चिपका सकते हैं. इसकी कीमत 250 से 500 के आसपास है.

4. कार स्प्रे यूज करें

अगर आप कार की छत या इसके टायर पर कार स्प्रे यूज करेंगे तो इससे कुत्ते आसपास नहीं फटकेंगे. इसके लिए नॉन अल्कोहल बेस्ड स्प्रे मार्केट में आते हैं. इसके अलावा अगर देसी जुगाड़ चाहते हैं तो आप व्हाइट विनेगर को छिड़क सकते है. इनकी गंध कुत्तों को परेशान करती है, और वो इनसे दूर भागते हैं.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं