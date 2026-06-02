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मेहंदी लगाने के बाद बाल हो जाते हैं ड्राई, दादी-नानी के ये टिप्स से मिलेंगे सॉफ्ट हेयर

सफेद बालों को छिपाने के लिए अक्सर लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं. मेहंदी लगाने के बाद बाल ड्राई हो जाते हैं. बालों को ड्राईनेस को बचाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन उपाय के बारे में. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:14 PM IST
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मेहंदी लगाने के बाद बाल हो जाते हैं ड्राई, दादी-नानी के ये टिप्स से मिलेंगे सॉफ्ट हेयर

दादी-नानी सालों से सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी लगाती हैं. मेहंदी बालों में नेचुरल कंडीशनर का काम करती है. मेहंदी बालों की ऊपरी परत को सील करती है. जिससे बाल मुलायम, चमकदार और सिल्की हो जाते हैं. मेहंदी से बालों को खूबसूरत रंग मिलता है. मेहंदी लगाने से सफेद बाल को छिपा सकते हैं. मेहंदी की तासीर ठंडी होती है. सिर पर मेहंदी लगाने से स्कैल्प को ठंडक मिलती है. गर्मियों के मौसम में मेहंदी लगाना बेहद फायदेमंद हो सकता है. 

मेहंदी लगाने से बाल क्यों होते हैं ड्राई 

सफेद बालों को छिपाने के लिए मेहंदी लगाना बेहद फायदेमंद होता है. मेहंदी सामग्रियों का बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है. अगर आप  सामग्रियों को का बैलेंस सही नहीं रखते हैं तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे. मेहंदी में दही, एलोवेरा, आंवला जरूर मिलाना चाहिए. 

गलत समय पर लगाना 

अक्सर महिलाएं मेहंदी को लगाते समय टाइम को लेकर गलती है. अगर आप मेहंदी 8 से 10 घंटे लगाकर रखते हैं तो बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं. बालों में मेहंदी लगाकर 3 से 4 घंटे तक ही रखें. 

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गंदे बालों में मेहंदी लगाना 

अगर आप तेल या पसीने वाले मेहंदी लगाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए. गंदे बालों में मेहंदी लगाना बड़ी गलती है. मेहंदी को हमेशा साफ बालों में लगाना चाहिए. इन सभी गलतियों की वजह से रिजल्ट सही नहीं है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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