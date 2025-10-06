Advertisement
रात को चेहरे पर काट लेता है कीड़ा, हो जाती है सूजन, बचने के लिए पहले ही करें 6 काम

Raat Me Keeda Katna: रात में कीड़े के काटने से बचाव करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी और हाइजीन की जरूरत है. ऐसा करने आप खुद को और अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं.

Oct 06, 2025, 09:06 AM IST
रात को चेहरे पर काट लेता है कीड़ा, हो जाती है सूजन, बचने के लिए पहले ही करें 6 काम

Bug Bite at Night: गर्मियों या बरसात के मौसम में कई लोगों को ये परेशानी होती है कि रात में सोते समय चेहरे या शरीर पर कोई कीड़ा काट लेता है. सुबह उठते ही चेहरे पर लाल निशान, सूजन या खुजली नजर आती है. कई बार यह मच्छर या मक्खी नहीं बल्कि छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो रात में एक्टिव रहते हैं. ये परेशानी न सिर्फ स्किन के लिए हार्मफुल होती है बल्कि नींद और कॉन्फिडेंस दोनों को प्रभावित कर सकती है. आइए जानते हैं इसके कारण और इससे बचने के लिए ज़रूरी उपाय.

1. बिस्तर और तकिए की साफ-सफाई रखें

अक्सर चेहरे या शरीर पर कीड़ा इसलिए काटता है क्योंकि बिस्तर में धूल, पसीना और त्वचा के मृत कण जमा हो जाते हैं, जो कीड़ों को आकर्षित करते हैं. इसलिए हर 3-4 दिन में बेडशीट, तकिए का कवर और कंबल के कवर को गरम पानी में धोना जरूरी है. धूप में सुखाने से बैक्टीरिया और कीड़े मर जाते हैं.

2. सोने से पहले मच्छरदानी या बेड नेट का इस्तेमाल करें
मच्छरों या छोटे उड़ने वाले कीड़ों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. अगर कमरा खुला रहता है या खिड़कियां जालीदार नहीं हैं, तो कीड़े आसानी से अंदर आ सकते हैं. इसलिए मच्छरदानी न सिर्फ मच्छरों से बल्कि छोटे कीड़ों से भी हिफाजत करती है.

3. कमरे में साफ-सफाई और स्प्रे का इस्तेमाल
अगर घर में बहुत समय से फर्नीचर या गद्दे साफ नहीं किए गए हैं, तो उनमें बेड बग्स या डस्ट माइट्स पनप सकते हैं. आप हफ्ते में एक बार कीटनाशक स्प्रे या नेचुरल स्प्रे (जैसे नीम तेल या लैवेंडर ऑयल मिक्स्ड वाटर) का छिड़काव करें. ये कीड़ों को भगाने का कुदरती तरीका है.

4. चेहरे पर सोने से पहले मॉइश्चराइजर या रिपेलेंट लगाएं
एक्सपर्ट की सलाह पर रात को सोने से पहले चेहरा धोकर हल्का मॉइश्चराइजर या इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम क्रीम लगाएं. इससे त्वचा पर कीड़े नहीं टिक पाते. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो नीम या यूकेलिप्टस ऑयल मिलाकर नैचुरल रिपेलेंट बनाया जा सकता हैं.

5. कमरे में हल्की रोशनी और वेंटिलेशन रखें
पूरी तरह अंधेरे और बंद कमरे में कीड़े ज्यादा एक्टिव रहते हैं. अगर कमरे में हल्की रोशनी और हवा का फ्लो रहेगा, तो कीड़ों के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाएगा.

6. काटने के बाद क्या करें
अगर चेहरे पर कीड़े के काटने से सूजन या खुजली हो जाए, तो ठंडे पानी से धोकर ऐलोवेरा जेल या कैलामाइन लोशन लगाएं. अगर खुजली ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

