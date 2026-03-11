घर में रखा गुड़ गर्मी में पिघलकर हो जाता है खराब? महीनों तक एकदम सख्त रखने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

How To Preserve Jaggery In Summer: गर्मी आते ही कई दिक्कतें आनी भी शुरू हो जाती हैं. आम लोग तो काफी ज्यादा परेशान भी हो जाता हैं. गुड़ आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा लेकिन गर्मी में उसका काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है. मार्केट से लाते समय एकदम सफेद और स्वादिष्ट होता है लेकिन फिर घर में रखे-रखे हो पिघलकर खराब होने शुरू हो जाता है. कई बार काले पड़ने भी लग जाते हैं. कुछ लोगों को इन दिनों में स्टोर करने का सही समय ही नहीं पता होता है, जिस कारण वो घर में लाने से भी डरते हैं लेकिन गुड़ का सेवन आपको हमेशा करना चाहिए. ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप भी गुड़ को लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ कमाल के तरीके बताते हैं. बड़े काम के हैं नोट करें.



गुड़ को गर्मी में खराब होने से कैसे बचाएं?



1. जिप लॉक बैग

गर्मी में खाने-पीने की चीजों का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है अगर आप भी गुड़ को लंबे समय तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो जिप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिप लॉक में हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए वरना खराब हो जाएगा.



2. सूखे पत्‍तों में स्‍टोर

ये तरीका आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको बता दें अगर आप गुड़ को स्टोर करना चाहते हैं, तो इसको सूखे पत्‍तों में लपेटकर आप किसी डब्बे में नीचे रख सकते हैं. हवा कहीं से भी नहीं जानी चाहिए, वरना आपका गुड़ खराब हो सकता है.



3. फ्रिज में स्‍टोर

अगर आप गुड़ को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. आपको प्लास्टिक की जगह स्टील के डब्बे में इसको डालना है अच्छे से स्टोर कर लेना है.



4. अखबार या ब्राउन पेपर

आप इसको कहीं भी ऐसी छोड़ने की बजाय अखबार या ब्राउन पेपर पर लपेटकर इसको रख सकते हैं. ऐसा करने से पिघलेगा नहीं और जल्दी-जल्दी खराब भी नहीं होगा.



5. छोटे टुकड़ों में काटकर स्टोर

आप इसको ऐसी साबुत रखने की जगह पर छोटे टुकड़ों में काटकर स्टोर कर सकते हैं. ऐसा करने से आप इसको पिघलने से इसको रोक सकते हैं.

