Add Zee Business As A Preferred Source
App

पसीने की वजह से बह जाता है आपका फाउंडेशन, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा मेकअप

गर्मियों के मौसम में पसीने की वजह से मेकअप मेल्ट हो जाता है. अगर आपका फाउंडेशन भी लंबे समय तक टिकता नहीं है तो आप इन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 06, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:50 PM IST
पसीने की वजह से बह जाता है आपका फाउंडेशन, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा मेकअप

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, मरवाही में कर दी ये घोषणाएं
cm Vishnu Dev Sai1 min ago
2
lifestyle2 min ago
3
Actor Sunil Dutt3 min ago
4
Actress Taapsee Pannu10 min ago
5
Team India15 min ago