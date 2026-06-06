पसीने की वजह से बह जाता है आपका फाउंडेशन, इस ट्रिक से लंबे समय तक रहेगा मेकअप

गर्मियों के मौसम में उमस और पसीने की वजह से मेकअप मेल्ट हो जाता है. गर्मियों के मौसम में महिलाओं का मेकअप लंबे समय तक नहीं रहता है. इस मौसम में फाउंडेशन और कंसीलर केकी हो जाता है. पसीने के साथ पूरा मेकअप बहने लग जाता है. अगर आपका मेकअप भी लंबे समय तक चेहरे पर नहीं रहता है. आप इन आसान मेकअप हैक्स की मदद से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकती हैं.
गर्मियों के मौसम में मेकअप करने से पहले चेहरे पर बर्फ लगाना चाहिए. मेकअप करने से 10 मिनट पहले एक साफ कपड़े में बर्फ का टुकड़ा लपेट लें. इसके बाद इसे पूरे चेहरे पर हल्के हाथ से थपथपाएं. बर्फ लगाने से स्किन के पोर्स कुछ समय के लिए सिकुड़ जाते हैं जिससे चेहरे पर मेकअप के लिए स्मूद बेस्ट बनता है.
अधिकतर महिलाएं मेकअप करने से पहले प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करती हैं. गर्मियों के मौसम में मेकअप से पहले प्राइमर का इस्तेमाल करना चाहिए. प्राइमर का इस्तेमाल करने से मेकअप लंबे समय तक चलता है.
हेवी मॉइश्चराइजर की जगह आप जेल-बेस्ड मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें. इससे आपका चेहरा चिपचिपा नहीं होगा. इससे मेकअप भी हेवी नजर नहीं आएगा. मेकअप लंबे समय तक चेहरे पर टिकेगा.
मेकअप करने के बाद इसे लॉक करने के लिए आप सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. मेकअप बेस को सेट करने के लिए आप ट्रांसलूसेंट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं. पाउडर का इस्तेमाल करने से पूरे चेहरे पर मैट फिनिश लुक मिलेगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.