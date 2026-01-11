सफर का मजा खराब कर सकती है 'उलटी'! जानें गाड़ी में क्यों होता है ऐसा महसूस

Motion Sickness: गाड़ी में सफर करना जहां कई लोगों के लिए मजेदार होता है, वहीं कई लोगों को सफर के दौरान गाड़ी में उलटी, मतली, चक्कर और बेचैनी जैसा महसूस होता है. आम भाषा में इस समस्या को मोशन सिकनेस कहा जाता है. ये समस्या बच्चों, बुजुर्गों और युवकों हर उम्र के लोगों में आम है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी में उलटी क्यों आती है और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं?

गाड़ी में क्यों आती है उलटी?

हमारी बॉडी का बैलेंस ब्रेन, आंखों और कान के अंदर में मौजूद बैलेंसिंग मैकेनिज्म कंट्रोल होता है. ऐसे में जब भी हम गाड़ी में बैठे होते हैं, तब आंखें स्थिर चीजें देखती हैं, लेकिन बॉडी मोशन महसूस करता है. इसी कारण ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है और इसका असर असर उलटी, चक्कर और पसीना आने के रूप में दिखता है. इसके अलावा तेज गंध, बंद गाड़ी, खराब सड़क, ज्यादा मोबाइल देखने या खाली पेट सफर करने से भी ऐसी समस्या बढ़ सकती है.

सफर के दौरान उलटी के लक्षण

गाड़ी में उलटी जैसा महसूस होने से पहले कुछ आम लक्षण दिखने लगते हैं. जैसे सिर घूमना या भारी लगना, जी मिचलाना, ठंडा पसीना आना, थकान या बेचैनी, उलटी या उलटी जैसा महसूस होना. वहीं अगर इन लक्षणों को समय रहते समझ लिया जाए, तो उलटी से बचा जा सकता है.

गाड़ी में उलटी से बचाव के आसीन तरीके

हल्का खाना खाना- सफर से पहले बहुत ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना खाने से उलटी जैसा महसूस हो सकता है. इसलिए सफर से पहले हल्का खाना खाना चाहिए, लेकिन खाली पेट भी सफर नहीं करना चाहिए.

आगे की सीट पर बैठें- सामने देखने से ब्रेन को दिशा का अंदाजा मिलता रहता है और उलटी कम आती है.

मोबाइल या किताब से बचें- सफर के समय मोबाइल देखने या पढ़ने से ये समस्या बढ़ सकती है.

ताजी हवा लें- अगर आपको उलटी जैसा महसूस हो रहा है, तो खिड़की थोड़ा खोलें या एसी का सही इस्तेमाल करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.