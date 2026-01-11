Advertisement
trendingNow13071174
Hindi Newsलाइफस्टाइलसफर का मजा खराब कर सकती है उलटी! जानें गाड़ी में क्यों होता है ऐसा महसूस

सफर का मजा खराब कर सकती है 'उलटी'! जानें गाड़ी में क्यों होता है ऐसा महसूस

Why do I get Car Sick: कई बार सफर के दौरान कुछ लोगों को उलटी जैसा महसूस होता है. आम भाषा में इसे मोशन सिकनेस कहा जाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सफर के दौरान उलटी जैसा क्यों महसूस होता है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सफर का मजा खराब कर सकती है 'उलटी'! जानें गाड़ी में क्यों होता है ऐसा महसूस

Motion Sickness: गाड़ी में सफर करना जहां कई लोगों के लिए मजेदार होता है, वहीं कई लोगों को सफर के दौरान गाड़ी में उलटी, मतली, चक्कर और बेचैनी जैसा महसूस होता है. आम भाषा में इस समस्या को मोशन सिकनेस कहा जाता है. ये समस्या बच्चों, बुजुर्गों और युवकों हर उम्र के लोगों में आम है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी में उलटी क्यों आती है और इससे बचने के आसान तरीके क्या हैं? 

 

गाड़ी में क्यों आती है उलटी?
हमारी बॉडी का बैलेंस ब्रेन, आंखों और कान के अंदर में मौजूद बैलेंसिंग मैकेनिज्म कंट्रोल होता है. ऐसे में जब भी हम गाड़ी में बैठे होते हैं, तब आंखें स्थिर चीजें देखती हैं, लेकिन बॉडी मोशन महसूस करता है. इसी कारण ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है और इसका असर असर उलटी, चक्कर और पसीना आने के रूप में दिखता है. इसके अलावा तेज गंध, बंद गाड़ी, खराब सड़क, ज्यादा मोबाइल देखने या खाली पेट सफर करने से भी ऐसी समस्या बढ़ सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सफर के दौरान उलटी के लक्षण
गाड़ी में उलटी जैसा महसूस होने से पहले कुछ आम लक्षण दिखने लगते हैं. जैसे सिर घूमना या भारी लगना, जी मिचलाना, ठंडा पसीना आना, थकान या बेचैनी, उलटी या उलटी जैसा महसूस होना. वहीं अगर इन लक्षणों को समय रहते समझ लिया जाए, तो उलटी से बचा जा सकता है.

 

गाड़ी में उलटी से बचाव के आसीन तरीके
हल्का खाना खाना- सफर से पहले बहुत ज्यादा तला-भुना या मसालेदार खाना खाने से उलटी जैसा महसूस हो सकता है. इसलिए सफर से पहले हल्का खाना खाना चाहिए, लेकिन खाली पेट भी सफर नहीं करना चाहिए. 
आगे की सीट पर बैठें- सामने देखने से ब्रेन को दिशा का अंदाजा मिलता रहता है और उलटी कम आती है.
मोबाइल या किताब से बचें- सफर के समय मोबाइल देखने या पढ़ने से ये समस्या बढ़ सकती है. 
ताजी हवा लें- अगर आपको उलटी जैसा महसूस हो रहा है, तो खिड़की थोड़ा खोलें या एसी का सही इस्तेमाल करें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

motion sickness remediesTravel Sickness TipsWhy do I get car sick?

Trending news

5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
Bhagwant Mann Punjab
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग
Sir
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग
Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई
Hyderabad
Hyderabad: अल्ताफ ने मंदिर में की गंदी हरकत! गुस्साई भीड़ ने जमकर की पिटाई