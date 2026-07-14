फेस पैक और स्क्रब करते ही चेहरे पर निकल आते हैं दाने, करें ये उपाय, स्किन करेगी ग्लो!

ग्लोइंग स्किन के लिए महिलाएं चेहरे पर स्क्रब करती हैं, इसके अलावा चेहरे पर फेस मास्क लगाती हैं. कई बार फेस पैक लगाने से चेहरे पर दाने निकल जाते हैं. ग्लो तो क्या पूरा चेहरा ही खराब हो जाता है. अगर आपके चेहरे पर भी छोटे-छोटे दाने या पिंपल निकल आते हैं को आप ये उपाय कर सकती हैं.
कई बार छोटे-छोटे दानों की वजह से चेहरे पर खुजली और जलन की समस्या भी हो जाती है. अगर आप भी छोटे दानों की समस्या से परेशान हैं तो आप इन उपाय की मदद से चेहरे के दानों को ठीक कर सकते हैं. इस उपाय से आपकी स्किन क्लीन और हेल्दी हो सकती है.
फेस मास्क में केमिकल, खुशबू, नींबू या फिर शहद की वजह से स्किन पर दिक्कत हो सकती है. कुछ लोगों की स्किन पर ये चीजे सूट नहीं करती है जिस वजह से फेस मास्क लगाते ही चेहरे पर दाने निकल जाते है.
कई बार हैवी या ऑयल बेस्ड फेस मास्क लगाने से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं. ऐसे में स्किन का नेचुरल ऑयल और गंदगी स्किन के अंदर ही फंस जाती है, जिस वजह से चेहरे पर दाने निकल जाते हैं.
चेहरे पर कोई भी नया फेस मास्क लगाने से पहले काने के पीछे या फिर हाथ पर मास्क लगाकर पैच टेस्ट जरूर करें. किसी भी प्रोडक्ट को 24 घंटे पहले लगाकर पैच टेस्ट करना चाहिए. अगर आपको स्किन पर जलन और रैश की समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें.
आप अपनी स्किन के अनुसार फेस मास्क का चयन कर सकते हैं. ऑयली स्किन के लोगों को चारकोल, मुल्तानी मिट्टी वाला फेस मास्क लगाना चाहिए. वहीं ड्राई स्किन वालों को हाइड्रेटिंग मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए.
फेस मास्क को चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाना चाहिए. ज्यादा समय तक इस फेस मास्क को नहीं लगाना चाहिए. ज्यादा देर तक फेस मास्क को लगाने से चेहरे की नेचुरल नमी कम हो सकती है.
फेस पैक लगाने के बाद स्किन हल्की ड्राई हो जाती है. ऐसे में फेस पैक हटाने के बाद स्किन पर लाइटवेट का मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. इससे स्किन की ड्राईनेस दूर हो सकती है.
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