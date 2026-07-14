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फेस पैक और स्क्रब करते ही चेहरे पर निकल आते हैं दाने, करें ये उपाय, स्किन करेगी ग्लो!

ग्लोइंग और चमकदार स्किन के लिए अक्सर महिलाएं चेहरे पर स्क्रब करने के बाद फेस पैक का इस्तेमाल करती है. कई बार फेस पैक लगाने के बाद चेहरे पर दाने निकल जाता है. इस समस्या से राहत पाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 14, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:20 PM IST
फेस पैक और स्क्रब करते ही चेहरे पर निकल आते हैं दाने, करें ये उपाय, स्किन करेगी ग्लो!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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