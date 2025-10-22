फेफड़ों के लिए काल है निमोनिया! सर्दी आने से पहले नोट करके रख लें ये कारगर नुस्खे

Winter Health Care Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा है. ऐसे में फेफड़ों की सेहर का ख्याल रखना और उनको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. सर्दी शुरू होते ही जुकाम, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां तो आम हो जाती हैं. लेकिन इन सबके बीच निमोनिया सीधे फेफड़ो पर असर डालती है. इलाज न होने पर ये ​बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, हालांकि कुछ घरेलू नुस्खे और सही परहेज और खानपान से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में चलिए हम आपको वे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिससे आप नमोनिया जैसी बीमारी को रोक सकते हैं.

क्या है निमोनिया?

निमोनिया फेफड़ों का एक वायरस है जो फंगल और वायरस से होता है. जब किसी को निमोनिया अपने चपेट में लेता है तो उसके फेफड़ों में पस या तरल पदार्थ भर जाते हैं. इससे मरीज को खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं होने लगती हैं. निमोनिया का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों में होता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं. ऐसे में बच्चों का विशेष ख्याल जरूरी है. ये बीमारी मरीज के खांसने और छींकने से एक इंसान से दूसरे इंसान तक फेल जाती है. सर्दी शुरू होने से पहले ही इन नुस्खों को नोट कर लें, इससे खुद को और बच्चों को निमोनिया होने से बचाया जा सकता है.

ये हैं निमोनिया से बचने के नुस्खे

तुलसी का काढ़ा

दिन में दो बार तुलसी के पत्तों का काढ़ा पिएं. इसको बनाना बहुत ही आसान है दो कप पानी में कछ तुलसी के पत्ते उबाल लें और तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए. दिन में दो बार इस काढ़े का सेवन करें. दरअसल, तुलसी में एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरस गुण पाए जाते हैं.

हल्दी वाला दूध

रात में साने से पहले गर्म दूध में हल्दी डालकर पिएं, हल्दी में करक्यूमिन मौजूद होता है यही हल्दी को पीला रंग देता है. ये सूजन को कम करता है और संक्रमण से बचाता है. रात को हल्दी का दूध पीने से फेफड़ों की सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलता है.

नमक का पानी

नमक के पानी के गरारे करने से भी गले की सूजन और खरास से राहत मिल सकजी है. इससे निमोनिया का भी खतरा कम होता है. इसके अलावा आप अदरक और शहद को भी आजमा सकते हैं. अदरक औषधीय गुण पाए जाते हैं जो जुकाम, सदी और गले के दर्द को कम करने में सहायक होते हैं. इसी के साथ ये निमोनिया का भी खतरा कम करते हैं.

