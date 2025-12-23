सर्दियों में बढ़ती जा रही है आंखों में ड्राईनेस की समस्या? इन घरेलू उपाय को अपनाकर मिल सकता है आराम

Advertisement
Dry Eyes Causes In Winters: सर्दियों के मौसम में कई सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है शरीर के साथ-साथ आंखों में ड्राईनेस की समस्या भी काफी हद तक बढ़ने लगती है आइए आपको बताते हैं, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 23, 2025, 12:06 PM IST
Dry Eyes Causes In Winters:  सर्दियों का मौसम अपने साथ-साथ कई सारी बीमारियों को भी लेकर आता है लोग कई तरह-तरह की समस्या से गुजरते हैं.  आंखें शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है, जिसको सेफ रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. सर्दियों के मौसम में आंखों को खास देखभाल की जरूरत होती है वरना आंखों में ड्राईनेस की समस्या काफी ज्यादा होने लग जाती है. सर्द हवाएं, धूप की कमी के चलते शरीर और आंखों में इसका गलत असर दिखने लगता है. सर्दियों में कई लोग हीटर के आस-पास ज्यादा रहते हैं, जिसके चलते आंखों पर इसका गलत असर पड़ता है. सर्दियों के मौसम में आंखों की सही देखभाल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आइए आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं, जिसको अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा और आराम पा सकते हैं. आप भी नोट कर लें ये कमाल के तरीके.
 

सर्दियों में आंखों की ड्राइनेस से कैसे राहत पाएं?
 

1. शरीर को हाइड्रेट 

अगर आप सर्दियों के मौसम में आंखों की ड्राइनेस को दूर करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए. आंखों में ड्राइनेस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. कम पानी पीने से कई तरह की समस्या देखने को मिलती है.
 

2. चश्मा लगाकर घर से बाहर

अगर आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपको चश्मा लगाकर घर से बाहर ही जाना चाहिए. सर्द हवाओं के साथ धूल के कण आंखों में धूस जाते हैं.
 

3. आंखों को नॉर्मल पानी

बाहर से आते के साथ ही आपको आंखों को नॉर्मल पानी से साफ करके धोना चाहिए. दिनभर में 3 से चार बार आपको आंखों को जरूर साफ करना चाहिए, इसको साफ करने से आपकी आंखों को आराम मिल सकता है.
 

4. हेल्दी खाना खाएं

अधिकतर लोग बाहर का खाना खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं अगर आप अपनी आंखों को हेल्दी और ड्राइनेस की समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए. ठंड के मौसम में हेल्दी खाना ही आपको कई बीमारियों से दूर रख सकता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

Eye care tipseye Care Tips In Winterdry eyes causes in winters

