बरसात में इस गलती से सड़ सकता है तुलसी का पौधा, 1 उपाय से नहीं खराब होगी जड़ें

बरसात का मौसम शुरू होते हैं हर तरफ हरियाली छा जाती है. गार्डनिंग के लिए बरसात का मौसम काफी अच्छा माना जाता है. बरसात का मौसम पौधे की ग्रोथ के लिए बेहद अच्छा होता है. कई बार इस मौसम में 1 गलती की वजह से पौधा खराब हो सकता है. बरसात के मौसम में पौधा गलने लग जाता है.
इस मौसम में पौधे की देखभाल बेहद जरूरी है. खासकर तुलसी का पौधा बहुत ज्यादा जल्दी सड़ जाता है. भारतीय घरों में तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है. आपकी एक छोटी सी गलती की वजह सी आपका पौधा खराब हो सकता है. आइए जानते हैं बरसात के दिनों में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए.
बारिश के दिनों में गमले से एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकलता है. बल्कि गमले में ही जमा हो जाता है. धीरे-धीरे ठहरे हुए पानी की वजह से गमले में दलदली मिट्टी हो जाती है. ज्यादा नमी की वजह से पौधे में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है. जिस वजह से जड़ों में सड़न शुरू हो जाती है. इसी सड़न की वजह से पूरा पौधा खराब हो जाता है.
बारिश के दौरान गमलें का ड्रेनेज सिस्टम सही कर लें. बारिश के एक्स्ट्रा पानी को गमले से बाहर निकाल दें. इससे मिट्टी में ज्यादा नमी नहीं रहेंगी. पानी जमा होने से डेंगू और मलेरिया के मच्छर भी पनप सकते हैं.
बरसात के मौसम में पौधे को फंगस से बचाने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले किसी लकड़ी या टूल की मदद से मिट्टी की हल्की सी खुदाई कर लें. इसके बाद मिट्टी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर छिड़क दें. हल्दी डालने से पौधे में फंगस की समस्या नहीं होगी. क्योंकि हल्दी नेचुरल एंटी-फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है.