Child Eye Care: Mobile और Tablets के ज्यादा इस्तेमाल खराब हो सकती हैं बच्चों की आंखें, ऐसे करें बचाव

How To Protect Your Children's Eye: कोरोना वायरस महामारी के बाद बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे और फिर ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड शुरू हो गया. इस दौरान पढ़ाई-लिखाई के लिए मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप का ही सहारा था. भले ही आज स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं, लेकिन बच्चों को इन गैजेट्स को यूज करने की आदत बन गई है. ऐसा नहीं है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है, बल्कि काफी बच्चे इसे वीडियो देखने और गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन लगातार इन गैजेट्स का यूज करना खतरनाक हो सकता है. इसलिए आपको वक्त रहते अलर्ट होना जरूरी है.

मोबाइल से खराब हो सकती है बच्चों की आंखें

मोबाइल या किसी दूसरे गैजेट की स्क्रीन पर लगातार नजरे गड़ाए रखने की वजह से काफी बच्चों आंखों की समस्या हो रही है, इसलिए पैरेंट को इस बात ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को ज्यादा देर के लिए इन चीजों का इस्तेमाल न करने दें.

अगर आपके बच्चों को आंखों में स्ट्रेन, नजरों का कमजोर होना, आंखों में दर्द या आंखों से पानी आने की शिकायत हो तो इसे हल्के में न लें, बल्कि तुरंत नजदीकी आई स्पेशियलिस्ट डॉक्टर से मिलें. चेकअप और टेस्ट के बाद ये पता चल पाएगा कि असली दिक्कत कहां है, तभी आप अपने बच्चों की आंखों की सुरक्षा कर पाएंगे.

ऐसे रखें बच्चों की आंखों का ख्याल

-सबसे जरूरी बात ये है कि अपने बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग को फिक्स करें, बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल या टैब के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी कम हो सकती है.

-कोशिश करें कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी सक्रीन का इस्तेमाल करें जिससे उनकी आंखों पर जोर न पड़े, इसके लिए चौड़े स्मार्ट टेलीविजन या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

-बच्चों को ये बताएं कि मोबाइल और टैबलेट को लगातार देखने की कोशिश न करें और बीच-बीच में पलक झपकाते रहे हैं.

-अंधेरे में मोबाइल और टैबलेट का इस्तेमाल न करने दें, रूम में हल्की रोशनी होना जरूरी है, वरना मोबाइल की लाइट रेटीना पर बुरा असर डाल सकती है.

-बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने न दें, इसके बजाए आप उन्हे आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रोतसाहित करें, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल.

