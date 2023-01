Heart Attack से बचने के लिए जरूर करें ये 5 काम, वरना हो सकता है जान का खतरा

How To Protect Yourself From Heart Attack: हार्ट अटैक के कारण हर साल भारी तादाद में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, पहले मिडिल एज और बुजुर्ग लोगों को इस तरह का खतरा रहता था, लेकिन आजकल कम उम्र और फिट दिखने वाले लोगों को भी दिल का दौरा पड़ रहा है, जो चिंता का विषय है. आइए जानते हैं कि दिल की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में कौन-कौन से बदलाव करने होंगे.

हार्ट अटैक से कैसे बचें?

1. सेहतमंद भोजन करें

कोई भी बीमारी से बचने की पहली शर्त ये है कि हम सेहतमंद भोजन लें, इससे बॉडी की ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है. दिल को भी स्वस्थ्य रखने के लिए आपको ताजे फल, हरी सब्जियां, हो ग्रेन, लो फैट मिल्क और फैटी फिश खाना होगा. इसके अलावा ऑयली और स्वीट फूड से परहेज करना होगा.

2. फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाएं

आजकल काफी लोग ऑफिस में 8 से 10 घंटे बैठकर काम करते हैं, या वर्क फ्रॉम होम की वजह से बाहर निकलने से परहेज करते हैं. ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन लोगों की बॉडी एक्टीविटीज कम होती है, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है

3. स्मोकिंग से करें तौबा

अगर आपको लगता है कि सिगरेट, बीड़ी और हुक्का पीने से सिर्फ फेफड़ों को नुकसान होता है, तो ये जान लें कि ये दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ा देता है. आमतौर पर स्मोकिंग से दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, जो आगे चलकर मौत का कारण बन सकती हैं.

4. बीपी मॉनिटर करें

ब्लड प्रेशर का बढ़ना हार्ट अटैक की वॉर्निंग साइन होती है, इस दौरान आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि कहीं बीपी हाई तो नहीं हो गया. इसके लिए आप घर में ही ब्लड प्रेशर नापने की मशीन खरीदकर रख लें और रोजाना इसे नोट करें.

5. बिना सोचे समझे दवाई न लें

कुछ दवाइयों ऐसी होती हैं जिन्हें खाने की वजह से हार्ट तेजी से पंप करने लगता है और हालात खतरनाक हो जाते हैं. सबसे जरूरी बात ये है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए कोई मेडिसिन न खाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं