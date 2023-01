Migraine वाले सिर दर्द से बचने के लिए अपनाएं इस तरह की लाइफस्टाइल, दूर हो जाएगा खतरा

How To Protect Yourself From Migraine: आजकल माइग्रेन की समस्या बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से सिर में तेज दर्द होता है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा. ऐसे में डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टीविटीज करना भी मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा मरीज को उल्टी और चक्कर आने की भी शिकायत होती है. अगर आपको ये गंभीर बीमारी अब तक नहीं हुई है तो इससे बचने के उपाय जरूर करें. आइए जानते हैं कि माइग्रेन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किस तरह की लाइफस्टाइल अपना सकते हैं.

माइग्रेन से बचने के उपाय

1. टेंशन से दूर रहें

मौजूदा दौर की भागदौड़ भरी जिंदगी और जिम्मेदारियों के दवाब की वजह से टेंशन होना लाजमी है. वैसे इसके पीछे फैमिली प्रॉब्लम, प्यार या दोस्ती में धोखा, पैसे की किल्लत जैसे कारण भी हो सकते हैं. लेकिन आपको हर हाल में खुश रहने की जरूरत है, वरना माइग्रेन का खतरा बढ़ सकता है.

2. पूरी नींद लें

दुनियाभर के हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक सेहतमंद युवा को पूरे दिन में करीब 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. अगर आप इससे कम घंटे के लिए सो रहे हैं तो कहीं न कहीं माइग्रेन को दावत दे रहे हैं. इसलिए जहां तक हो सके रोजाना स्पींग आवर को पूरा करें.

3. तेज धूप

आपने अक्सर गौर किया होगा कि गर्मियों में लोगों को माइग्रेन की समस्या थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है. आमतौर पर जब हम तेज धूप में एक्सपोज होते हैं तो सिर में तेज दर्द होने लगता है. बेहतर है कि धूप में कम निकलें, अगर बाहर जाना मजबूरी हो तो छतरी लगाएं या सिर को सूती कपड़े से ढक लें.

4. डाइजेशन को रखें दुरुस्त

पेट की गड़बड़ी को कई बीमारियों की जड़ माना जाता है, माइग्रेन भी उन्ही में से एक है. कोशिश करें कि आप हेल्दी और फाइबर रिच डाइट लें और ऑयली फूड्स से परहेज करें, क्योंकि एसिडिटी और गैस की वजह से माइग्रेन का रिस्क पैदा हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

