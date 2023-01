Sunglass को ऑनलाइन खरीदते वक्त इन बातों का रखें खास ख्याल, वरना हो जाएंगे पैसे बर्बाद

Points To Consider While Buying A Pair Of Sunglasses Online: सर्दी हो या गर्मी सनग्लास की बिक्री में कोई कमी नहीं आती. समर सीजन में ये आपकी आंखों को तेज धूप से प्रोटेक्शन देता है, और विंटर सीजन में जब कहीं छुट्टियां मनाने जाते हैं तो कई रंग के शेड्स को तस्वीरों और सोशल मीडिया के जरिए फ्लॉन्ट जरूर करते हैं. ये न सिर्फ आपकी आखों को कीड़े-मकौड़ों से बचाता है, बल्कि एक स्टालिश लुक भी देता है. लेकिन अक्सर हमारे ऐसे चश्मे को ऑनलाइन खरीदते वक्त कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं. आइए जानते हैं कि इंटरनेट के जरिए अगर सनग्लास खरीदते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

ऑनलाइन सनग्लास खरीदते वक्त इन बातों पर दें ध्यान

1. फ्रेम का शेप

कई बार जब आप अपने दोस्त की आंखों पर कोई सनग्लास का फ्रेम देखते हैं तो उसके कॉफी करने के चक्कर में गलत चश्मा खरीद लाते हैं. ये जरूरी नहीं है हर फ्रेम हर किसी को सूट करता है. आप इंटरनेट पर फेस रिकॉगनिशन के जरिए ऑनलाइन फ्रेम एडजस्ट करके देखें. इसके लिए किसी दोस्त या परिवार वालों की सलाह ले सकते हैं.

2. फ्रेम का साइज

सबसे पहले आपको फेम का साइज पता होना चाहिए, अगर इसकी जानकारी नहीं हो आप पुराने चश्में को नापकर पता लगा सकते है. हालांकि कई ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल ऐप वीडियो रिकॉर्डिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपकी फ्रेम का साइज पता कर लेते है.

3. लेंस मेटेरियल

आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो सनग्लास आप खरीदने जा रहे हैं, उसका लेंस मैटेरियल कैसा है. क्या ये स्क्रैच फ्री है या नहीं. अक्सर लोग सस्ते एक्रेलिक लेंस खरीद लाते हैं जो ड्यूरेबल नहीं होते.

4. फ्रेम मेटेरियल

ऑनलाइन सनग्लास खरीदते वक्त डिस्क्रिशन में जरूर पढ़ें कि आपका फ्रेम अच्छे मैटेरियल का बना भी है या नहीं. पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन, टाइटेनियम या लचीले प्लास्टिक का फ्रेम जल्दी नहीं टूटता. आप इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हैं.

5. यूवी प्रोटेक्शन

जब आप धूप में सनग्लास लगाते हैं तो आपको सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करना होता है. धूप के चश्मे खरीदते वक्त पता करें कि इसमें यूवी प्रोटेक्शन है भी या नहीं. वरना आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं