Overeating: टेस्ट के चक्कर में कहीं खा तो नहीं गए बहुत ज्यादा खाना? घबराने के बजाए ऐसे करें रिलैक्स

How To Relax After Overeating: भोजन करना एक इंसान की मूलभूत जरूरत है, क्योंकि इसके बिना हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, ये हमारे शरीर को पोषण देता है और बॉडी के अहम फंक्शन में मदद करता है. लेकिन हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो खाने-पीने के शौकीन हैं, इन लोगों फूडी कहा जाता है. लजीज भोजन को देखकर खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है और टेस्ट के चक्कर में हेवी ईटिंग हो जाती है, जो परेशानी पैदा कर सकती है.

पेट में तकलीफ होने पर क्या करें?

अगर कोई इंसान जरूरत से ज्यादा भोजन कर लें तो पेट जवाब देने लगता है. इसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, हेवीनेस, गैस, कब्ज और एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है. बेहतर तो ये है कि आप सीमित मात्रा में ही खाना खाएं. अगर फिर भी गलती हो गई हो तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको हम कुछ ऐसे आसान उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप राहत महसूस करने लगेंगे.

नींबू पानी

जाहिर सी बात है कि आप जब ओवरईटिंग करते हैं तो पेट भारी लगने लगता है और कई तरह की परेशानियां पेश आने लगती है. इससे राहत पाने के लिए आप भोजन करने के बाद आप एक खास तरह का नींबू पानी तैयार कर लें. आप एक ग्लास गुनगुना पानी लें, फिर इसमें आधा नींबू का रस, काला नमक और जीरा पाउडर को मिक्स कर दें. अगर इसे पी लेंगे तो हेवीनेस दूर हो जाएगी.

खीरा

खीरे को एक सेहतमंद फूड की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इसमें फाइबर और वॉटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है जिससे खाने को पचाने में काफी मदद मिलती है. यही वजह है कि भोजन करते वक्त खीरे का सलाह खाया जाता है. अगर आपने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया है, तो इसके 30 मिनट बाद खीरा स्लाइस काटकर खा लें. ऐसा करने से काफई आराम मिलेगा.

गुनगुना पानी

शादी और पार्टीज में अक्सर हम ऑयली और मसालेदार फूड काफी ज्यादा खा लेते हैं, जिससे एसिडिटी की परेशानी पैदा हो सकती है, ऐसे में दावत वाले दिन खाने से पहले और बाद में गुनगुना पानी पिएं जिससे पेट में जलन न हो.

