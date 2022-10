Laptop पर लगातर काम करने से थक गए हाथ और उंगलिया? इस तरह करें Relax

How to Relax Hands and Fingers: भारत की एक बड़ी आबादी लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम करती है, ये हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, स्कूल, कॉलेज हो या कोई दफ्तर इन गैजेट्स के बिना हमारा काम नहीं चलता है. कीबोर्ड पर लगातार वक्त बिताने से कमर दर्द, पीठ दर्द और गर्दन दर्द जैसी समस्याओं से तो हम अक्सर 2 चाहर होते है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हमारे हाथ और और उंगलिया लॉन्ग वर्क के बाद थक जाते हैं. अगर आप भी लैपटॉप और कंप्यूटर पर लगातार काम करने से परेशान हैं तो अपने हैंड और फिंगर्स को इन आसान उपाय अपनाकर आराम दे सकते हैं.

1. सही पोजीशन जरूरी

लैपटॉप और कंप्यूटर का पोजीशन ये तय करता है कि आपको शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, लैपटॉप को उस जगह रखें जहां से आप आसानी से टाइट कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन काफी पास है जिससे टाइप करने में दिक्कत हो रही है, तो कीबोर्ड और स्क्रीन को एडजस्ट कर लें. लैपटॉप के केस में आप एक्ट्रा की बोर्ड अटैच कर सकते हैं.

2. दम लगाकर टाइप न करें

कुछ लोगों को कीबोर्ड पर दम लगाकर टाइप करने की आदत होती है, हालांकि कई बार जल्द टारगेट पूरा करने के प्रेशर में भी ऐसा किया जाता है. इससे परहेज करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे में आपकी उंगलियों और हाथों पर दबाव पड़ेगा. इसले बचने के लिए हल्के हाथों से टाइप करें.

3. हाथों को स्ट्रेच करते रहें

लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम करते वक्त थोड़ा ब्रेक लेते रहना जरूरी है इससे शरीर के अंगो को आराम मिलता है. आप एक काम निपटाने के बाद हाथों और उंगलियों को स्ट्रेच करें वरना परेशानी बढ़ सकती है. काम करते वक्त आप अपनी मुट्ठी को 2 से 4 बार जरूर बंद करें और खोलें. इसके अलावा उंगलियों और हाथों को पूरा फैलाने से काफी आराम मिलता है और दिक्कत से बच जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

(ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)