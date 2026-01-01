Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में बढ़ने लगा है हद से ज्यादा जोड़ों का दर्द? इन आदतों को अपनाकर पा सकते हैं राहत!

सर्दियों में बढ़ने लगा है हद से ज्यादा जोड़ों का दर्द? इन आदतों को अपनाकर पा सकते हैं राहत!

Winter Joint Pain Relief Tips: सर्दियों में जोड़ों का दर्द काफी ज्यादा बढ़ने लगता है आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे राहत पा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:14 AM IST
सर्दियों में बढ़ने लगा है हद से ज्यादा जोड़ों का दर्द? इन आदतों को अपनाकर पा सकते हैं राहत!

Winter Joint Pain Relief Tips:  सर्दियों का मौसम शुरू हो ज गया है और ये अपने साथ-साथ कई सारी बीमारियों को अपने साथ में लेकर आता है. कई लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है. शरीर की मांसपेशियों में काफी ज्यादा दर्द बढ़ने लग जाता है. घुटनों, कमर, कंधों और जोड़ों में दर्द महसूस होने लगती है, जिस वजह से सारा समय ऐसी गुजर जाता है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह-तरह के महंगे-महंगे चीजों को अपनाते हैं. अगर आप भी  सर्दियों में जोड़ों के दर्द से परेशान हो गए हैं,तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इससे आसानी से राहत पा सकते हैं. इससे राहत पाने के लिए आपको अपनी आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करके अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, आइए आपको बताते हैं. 
 

जोड़ों के दर्द से कैसे राहत पाएं?
 

1. ढककर रखें

सर्दियों के मौसम में आपको अपने शरीर को ढककर रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इस मौसम में हवा काफी जल्दी शरीर में घुसने लगती है. अगर आप सर्दियों में जोड़ों के दर्द से राहत पाना चाहती हैं, तो आपको जोड़ों को ढककर हमेशा रखना चाहिए.
 

2. एक जगह बैठना 

कई लोग काम की वजह से एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं, जिस वजह से कई सारी समस्या शरीर में आने लगती है अगर आप जोड़ों के दर्द से राहत पाना चाहते हैं, तो आपको एक जगह बैठने नहीं रहना है.
 

3. संतुलित डाइट

सर्दियों में संतुलित डाइट लेनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप हेल्दी चीजों का सेवन करते हैं, तो आपके आस-पास कोई भी बीमारियां नहीं भटकती हैं. कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीजों का सेवन आपके करना चाहिए.
 

3. गुनगुने पानी से स्नान 

अगर आप जोड़ों के दर्द से हमेशा के लिए राहत पाना चाहते हैं, तो आपको गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए. ये आपको अंदर से फिट और कई सारी बीमारियों को शरीर से दूर रखने का काम करता है.
 

4. एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग 

अपने शरीर को फिट और कई सारी बीमारियों से खुद को दूर रखने के लिए आपको हमेशा एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. अगर आप रोजाना 10-15 मिनट भी खुद को देते हैं, तो आप अपने शरीर को हमेशा फिट रख सकते हैं.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

