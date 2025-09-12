घर के बाहर छज्जे में मधुमक्खियों ने लगा दिया है छत्ता? इन 5 कमाल की ट्रिक्स से मिनटों में करें साफ!
घर के बाहर छज्जे में मधुमक्खियों ने लगा दिया है छत्ता? इन 5 कमाल की ट्रिक्स से मिनटों में करें साफ!

Bees Hive Removal Tips:  अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बाहर छज्जे में मधुमक्खियों के छत्ते हो जाते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से घरेलू चीजों से इसको हटा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:18 PM IST
घर के बाहर छज्जे में मधुमक्खियों ने लगा दिया है छत्ता? इन 5 कमाल की ट्रिक्स से मिनटों में करें साफ!

Bees Hive Removal Tips:  घर के बाहर मधुमक्खी का छत्ता अक्सर आपने लगा हुआ देखा ही होगा, इससे लोग बड़े ही परेशान होते हैं और छत्ते के अंदर ढेर सारी मधुमक्खियां आ जाती है, जो लोगों को नुकसान भी कर सकती हैं इसको हटाने के लिए लोग काफी ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन कुछ असर खास नहीं दिखाई देता है. अगर आप भी ऐसी चीजों से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप घर के बाहर छज्जे में लगे मधुमक्खियों के छत्ते को आसानी से हटा सकते हैं आइए आपको बताते हैं.
 

मधुमक्खियों के छत्ते को कैसे हटाएं?
 

1. विनेगर 

अगर आप घर के बाहर छज्जे में लगे मधुमक्खियों के छत्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप पानी और विनेगर को स्प्रे बोतल में भरकर छत्ते पर छिड़कने से मधुमक्खियां का छत्ता आसानी से साफ हो जाएगा.
 

2. दालचीनी 

दालचीनी से भी आप मधुमक्खियों के छत्ते से छुटकारा आप पा सकते हैं. दालचीनी का टुकड़ा आपको लेना है और इसको मधुमक्खी के छत्ते के आस-पास जलाकर छोड़ देना है, इससे तुरंत असर आपको दिख सकता है.
 

3. अंडे की क्रेट

अगर आप मधुमक्खियों के छत्ते से तुरंत पाना चाहती हैं, तो आप अंडे की क्रेट को जलाकर उसके धुएं को छत्ते के पास रख दें, ऐसा करने से आप तुरंत छुटकारा पा सकते हैं. ये बेहद ही खास तरीका है इससे छुटकारा पाने का. 
 

4. नीम की पत्तियों का धुआं

मधुमक्खियों के छत्ते से तुरंत छुटकारा पाने के लिए आप नीम की पत्तियों का धुआं छत्ते पर लगा सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं, तो मधुमक्खियां वहां से भागने लगेंगी. नीम की गंध मधुमक्खियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं. 
 

5. पिपरमिंट का तेल

पिपरमिंट का तेल भी मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने में मददगार साबित होता है. तेज स्मेल से मधुमक्खियां वहां से तुरंत चली जाएंगी. आप इसको अपनाकर तुरंत ही असर देख सकते हैं. 

