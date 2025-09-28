Home Remedies for Dark Hands: चेहरे की चमक के लिए लड़कियां कई सारे मेकअप के महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स को लगाती हैं, लेकिन चेहरे के साथ-साथ हमें हाथ-पैरों का भी खास ध्यान रखना चाहिए. दिनभर की धूल, धूप, सफाई और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को लगाने से चेहरे के साथ-साथ हाथों का रंग भी काला पड़ने लग जाता है, जो दिखने में भी काफी ज्यादा गंदे नजर आते हैं. हाथों की त्वचा की देखभाल भी काफी ज्यादा जरूरी है, जो कई लोग करना छोड़ देते हैं. अगर आप घर पर ही अच्छे से देखभाल करते हैं, तो महंगे प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं होती है, आइए आपको बताते हैं आप इन चीजों को लगाकर हाथों के कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं.



हाथों के कालेपन से कैसे छुटकारा पाएं?



1. बेसन और दही का उबटन

अगर आप हाथों के कालेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप बेसन और दही का उबटन आप लगा सकते हैं. बेसन स्क्रब की तरह मैल को निकालने का काम करता है और दही त्वचा को मुलायम बनाने में मददगार होती है.



2. नींबू और शहद का पैक

अगर आप हाथों के कालेपन को काफी हद तक दूर करना चाहते हैं, तो आप नींबू और शहद का पैक को हाथों में लगाकर साफ कर सकते हैं. इस पैक को आप चेहरे से गंदगी को निकालने के लिए भी लगा सकते हैं.



3. आलू का रस

आपको बता दें अगर आप हाथों के कालेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप आलू का रस को भी हाथों में लगाकर अच्छे से मसाज कर सकते हैं. कच्चे आलू को कद्दूकस करके आप इसके रस को निकाल दें और फिर हाथों पर अच्छे से आपको रगड़ना चाहिए.



4. कच्चा दूध

कच्चा दूध हाथों के कालेपन को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है. हाथों पर इसको लगाएं और हल्के हाथों से आप इसको रगड़े फिर कुछ दिनों में ही आपको असर देखने को मिल सकता है. हाथों की डेड स्किन सेल्स रिमूव करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं.



5. दही

हाथों के कालेपन को साफ करने के लिए दही का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दही के साथ में 1 चुटकीभर हल्दी को डालकर मिलाकर फिर इसको आप हाथों में लगा सकते हैं.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.