हाथ-पैर पर लगे काले मैल को निकालने के लिए अपनाएं ये 4 घरेलू उपाय, मिनट में हो जाएंगे साफ!
हाथ-पैर पर लगे काले मैल को निकालने के लिए अपनाएं ये 4 घरेलू उपाय, मिनट में हो जाएंगे साफ!

Tanning Remove Home Remedies:  भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल लोग अपने ऊपर थोड़ा ध्यान कम दे पाते हैं, जिस वजह से मैल हाथ-पैर पर जमा हो जाता है. आज आपको बताते हैं कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:45 PM IST
हाथ-पैर पर लगे काले मैल को निकालने के लिए अपनाएं ये 4 घरेलू उपाय, मिनट में हो जाएंगे साफ!

Tanning Remove Home Remedies:  अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आजकल लड़कियां काफी कुछ करना पसंद करती हैं लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी से लोगों को खुद के लिए समय थोड़ा कम मिल पाता है, जिस वजह से हाथ-पैर पर टैंनिग मैल जमा होने की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है. काले पैर खूबसूरती को कम कर देते हैं. कुछ लड़कियां सैलून में पेडीक्योर करवाने जाती हैं लेकिन फिर भी कुछ खास असर नहीं होता है. आज आपको बताते हैं कुछ जबरदस्त घरेलू तरीका जिसकी मदद से आप आसानी से पैर के मैल को साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं.
 

हाथ-पैरों की टैंनिग को कैसे हटाएं?
 

1. दही और बेसन

हाथ-पैरों के कालेपन को खिंचकर बाहर निकालने के लिए दही और बेसन काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. इसके पेस्ट को लगाने से कालेपन की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है.
 

2. दही और शहद स्क्रब

अगर आप अपने पैरों के कालेपन को साफ करना चाहते हैं, तो आप दही और शहद से अपने पैरों को स्क्रब कर सकते हैं. इसको रोजाना करने से आपके पैर काफी ज्यादा मुलायम और कोमल बनेंगे.
 

इसे भी पढ़ें: दिनभर नेचुरली ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर सुबह रोजाना लगाएं ये एक चीज

 

3. शहद से स्क्रब

हाथ-पैरों को शहद से स्क्रब करने से पैरों की सारी गंदगी दूर हो जाएगी और आपके पैर गोरे-गोरे हो जाएंगे.  अपने पैरों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपको ये स्क्रब रोजाना करना चाहिए. शहद आपके पैरों की गंदगी को दूर करने के लिए काफी मददगार साबित होता है. 
 

4. आलू का रस

अपने पैरों और हाथों के कालेपन को दूर करने के लिए भी आपको आलू के रस को अपने पैरों पर रोजाना घिसना चाहिए. इसको रोजाना लगाने से गंदगी को आप एकदम से हटा सकते हैं. आपको 1 कटोरी में आलू का रस लेना है और इसको कॉटन की मदद से अपने पैरों पर लगाकर अच्छे से घिसना है और रगड़कर साफ करना है. 

