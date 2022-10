Bugs in Semolina: सूजी में कीड़े लगने से हैं परेशान? घर में रखी चीजों की मदद से पाएं छुटकारा

How To Remove Bugs From Sooji: किचन में खाने पीने की चीजों को रखना आसान नहीं होता, क्योंकि इसको हमें कीड़े, चूहे, छिपकली या कॉकरोच से बचाना होता है, वरना हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते है. सूजी एक ऐसा फूड है जिसे हम हल्वा, उपमा या इडली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन कई बार इसमें कीड़े लगने लगते हैं जिससे सूजी खराब हो जाती और फिर इसे खाना खतरे से खाली नहीं रहता. लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिनकी मदद से आप न सिर्फ सूजी से कीड़े हटा पाएंगे, बल्कि इन्हें आसपास भी फटकने नहीं देंगे.

सूजी से कीड़े भगाने के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल

1. धूप (Sunlight)

तेज धूप में कीड़े नहीं पनपते और गर्मी से भाग भी जाते हैं, ये कीड़े भगाने का बरसों पुराना और आजमाया हुआ तरीका है. आप सूजी समेत खाने पीने की चीजों को वक्त वक्त पर धूप दिखाते रहें जिसे कीड़ों का खतरा कम हो जाए.

2. नीम की पत्तियां (Neem Leaves)

नीम के औषधीय गुणों से तो हम सभी वाकिफ हैं, इसे कीड़ों का दुश्मन भी कही जाता है. अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सूजी को सेफ रख सकते हैं. इसके लिए सूजे के डब्बे में हमेशा कुछ नीम की पत्तियां रख दें इससे कीड़े आसपास भी नहीं आएंगे.

3. कपूर (Camphor)

कपूर का इस्तेमाल करने से सूजी के डब्बे में कीड़े नहीं लगते. कपूर की गंध तेज होती है तो इन कीड़े को पसंद नहीं आती. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप सूजी को अच्छी तरह छान लें और फिर इसमें कपूर रख दें. अगर कीड़े होंगे तो मर जाएंगे और फिर नए कीड़े नहीं लगेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

