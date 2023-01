Dark Circles ने बिगाड़ दी आंखों की खूबसूरती? इस तरह रिमूव होगा कालापन

How To Get Rid Of Dark Circles: आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल आने लगें तो इससे फेस की ब्यूटी पर काफी बुरा असर पड़ है. कुछ मामलों में ऐसा जेनेटिक वजहों से होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नींद की कमी, टेंशन, अनहेल्दी डाइट और डिहाइड्रेशन के कारण ऐसी परेशानियां पेश आती है. अगर आपको हल्के-फुल्के काले घेरे दिखने लग जाएं तो तुरंत इसका उपाय शुरू कर दें. आइए नजर डालते हैं डार्क सर्कल हटाने के उन घरेलू नुस्खों पर जो दादी-नानी के जमाने से चले आ रहे हैं.

डार्क सर्कल हटाने के लिए तैयार करें ये पेस्ट

संतरे का जूस और ग्लिसरीन

इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए होता है, लेकिन आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि संतरे के रस के साथ ग्लिसरीन को मिलाकर आंखों के नीचे लगाएंगे डार्क सर्कल से निजात मिल जाएगी.

पुदीने की पत्तियों का पेस्ट

इसके लिए पुदीने के हरे पत्तों को पीस लें और आंखों के डार्क सर्कल पर लगा लें और फिर करीब 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें. आखिर में सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर पेस्ट साफ कर लें. इससे न सिर्फ काले घेरे दूर होंगे बल्कि आंखों को आराम भी मिलेगा.

टमाटर और बेसन का पेस्ट

आंखों के नीचे के काले घेरे दूर करने के लिए टमाटर का पेस्ट काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए एक बड़ा टमाटर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें और फिर इसमें बेसन और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को करीब बीस मिनट के लिए आंखों के नीचे लगाएं और आखिर में इसे साफ पानी से धो लें. हर दो दिन में ऐसा करेंगे तो डार्क सर्कल पूरी तरह गायब हो जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं