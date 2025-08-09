डार्क सर्कल ने छीन ली चेहरे की रौनक? इन जबरदस्त होममेड टिप्स को अपनाकर समस्या को कहें बाय-बाय!

Dark Circles Removal Home Remedies: डार्क सर्कल्स चेहरे की खूबसूरती पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती हैं और आजकल लड़कियां इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. थकान, तनाव, या नींद की कमी के कारण ये समस्या आज के समय में काफी हद तक बढ़ती ही जा रही है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जबरदस्त होममेड टिप्स को अपनाकर खूबसूरती में चार-चांद लगा सकते हैं. घरेलू उपायों को लगाकर बिना किसी साइड इफेक्ट के डार्क सर्कल्स से आप चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं. चेहरे की चमक के साथ इसको लगाने से आपका चेहरा भी फ्रेश नजर आएगा. अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ टिप्स को आज ही नोट करके लगाना शुरू कर दीजिए. आइए आपको बताते हैं.



डार्क सर्कल से कैसे पाएं छुटकारा?



1. आलू

डार्क सर्कल से छुटकारा पाने के लिए आलू काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है. आलू को कद्दूकस करके आपको इसका रस एक कटोरी में निकाल लेना है और फिर इसके रस को आपको रूई की मदद से आंखों के नीचे लगाना है और करीब 10 मिनट तक के लिए आपको इसको ऐसी छोड़ देना है. फिर इसको बाद में ठंडे पानी से धो लेना है. ये आपको रोजाना करना चाहिए.



2. गुलाब जल और टी बैग्स

अगर आप डार्क सर्कल से छुटकारा घरेलू उपायों से पाना चाहते हैं, तो गुलाब जल और टी बैग्स काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं. आंखों को ठंडक और नमी देने के लिए ये आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं. आंखों को थकावट से भी आप राहत दिला सकते हैं. टी बैग्स में गुलाबजल को डालकर आप इसको आंखों के ऊपर 10 मिनट तक रख लें और फिर आंखों को ठंडे पानी से साफ करके धो दें.



3. नारियल तेल

नारियल तेल काफी ज्यादा फायदेमंद होता है ये आपके बालों के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए आप इसको लगा सकते हैं. काले घेरों को हल्का करने के लिए आपको इसको रोजाना लगाना चाहिए. इस तेल को रात में सोने से पहले आंखों के नीचे लगाकर आपको अच्छे से मसाज करनी चाहिए. डार्क सर्कल्स की समस्या को कम करने में मददगार साबित होती है.



4. बादाम तेल

बादाम तेल आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए आपकी काफी ज्यादा मदद करते हैं. रात में सोने से पहले बादाम तेल को आंखों के नीचे हल्के हाथों से मसाज करके लगाएं. ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. इसको आपको रोजाना रात के समय लगाना चाहिए.