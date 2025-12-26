Advertisement
प्रदूषण का ना केवल सेहत बल्कि आंखों पर पड़ता है असर, डार्क सर्कल दूर करने के लिए करें ये उपाय

प्रदूषण का ना केवल सेहत बल्कि आंखों पर पड़ता है असर, डार्क सर्कल दूर करने के लिए करें ये उपाय

सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है. प्रदूषण की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, डाइट की मदद आप डार्क सर्कल्स दूर हो सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:09 PM IST
प्रदूषण का ना केवल सेहत बल्कि आंखों पर पड़ता है असर, डार्क सर्कल दूर करने के लिए करें ये उपाय

सर्द मौसम और ठंडी हवा ने फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. साथ ही, त्वचा और आंखों पर भी इसका असर पड़ रहा है. आंखों के नीचे काले घेरे और भी गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन सही डाइट और छोटे-छोटे घरेलू उपाय अपनाकर आप इन डार्क सर्कल्स से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.

डार्क सर्कल का कारण 
आंखों के नीचे के काले घेरे कई बार नींद की कमी के कारण होते हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ नींद की कमी ही जिम्मेदार नहीं होती. कभी-कभी गलत खानपान, पानी की कमी, प्रदूषण का असर और एलर्जी भी इसका कारण बनती है. ऐसे में खाने-पीने की आदतों और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होता है.

विटामिन सी शामिल करें 
खाने में विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियों को शामिल करना जरूरी है, जो आंखों के नीचे की त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करती हैं. नींबू, कीवी, बेरीज, आंवला और शिमला मिर्च रोजाना खाने से आपकी त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाया जा सकता है और पिगमेंटेशन कम होता है. इसी तरह, लाइकोपीन वाली चीजें जैसे टमाटर, गाजर और तरबूज भी आंखों की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं.

आयरन की कमी से काले घेरे बढ़ जाते हैं
आयरन की कमी भी काले घेरे बढ़ा सकती है, इसलिए पालक, मेथी, सरसों का साग और ब्रोकली जैसी पत्तेदार सब्जियों को थाली में शामिल जरूर करें. यह डार्क सर्कल्स को कम करने के साथ-साथ पूरे शरीर की ताकत को बढ़ाएगा. इसके अलावा, विटामिन ई भी आंखों के नीचे की स्किन के लिए बेहद जरूरी है. बादाम, एवोकाडो, मूंगफली और चुकंदर जैसी चीजें रोज खाने से स्किन स्वस्थ और चमकदार बनी रहती है.

7 से 8 घंटे की नींद 
इन सबके अलावा, पानी की मात्रा भी महत्वपूर्ण है. रोजाना कम से कम तीन लीटर पानी पीना आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड और फ्रेश रखता है. वहीं नींद पूरी करना भी बेहद अहम है. कोशिश करें कि हर रोज 7-8 घंटे की आरामदायक नींद लें. रात का खाना जल्दी खाएं और सोने से पहले भारी भोजन या ज्यादा मसालेदार खाना न खाएं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

