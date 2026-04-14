Excessive Oil: जल्दबाजी के चक्कर में कुछ चीजें ऐसी होती है, जो नुकसान कर जाती है. अधिकतर लोगों को छोटी-छोटी गलतियां करने की आदत हो जाती है और फिर परेशान ही रहते हैं. कुछ सब्जी में तेल ज्यादा हो जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं या तो वो तेज आंच में चीजें छोड़ देते हैं या फिर ध्यान भटकने की वजह से चीजें खराब हो जाती है. कुछ लोगों को अंदाजा ही लगाना जाता है और गलती है सब्जियों में ज्यादा तेल डाल देते हैं, जिस वजह से सारा का सारा टेस्ट खराब हो जाता है. सेहत के लिए भी ज्यादा तेल खतरनाक साबित होता है इसलि आप कम से कम तेल का इस्तेमाल अपने खाने में करना चाहिए.



अगर आप भी जल्दबाजी में सब्जी में तेल ज्यादा तेल कर देते हैं और फिर यही सोचते हैं कि आखिर इसको बैलेंस कैसे किया जाए लेकिन काफी कुछ करने के बाद भी हल नहीं निकलता है आज आपको कुछ तरीके बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपनी सब्जी को फिर से हेल्दी और तेल रहित बना सकते हैं.



सब्‍जी में तेल ज्यादा हो गया तो कैसे करें बैलेंस

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1. भुना हुआ बेसन

अगर जल्दबाजी में सब्जी में तेल ज्यादा हो गया है, तो आप भुना हुआ बेसन को सब्जी में मिलाकर ये एक्स्ट्रा तेल को सोख लेगा और आपकी ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने में भी काफी ज्यादा मजेदार है. आप ये टिप्स को अपना सकते हैं.



2. बर्फ का टुकड़ा

सब्जी से ज्यादा तेल को सोकने के लिए आपको बर्फ का टुकड़ा कुछ सेकंड के लिए सब्जी में रख देना है ऐसा करने से इसका सारा तेल सारा निकाल जाएगा. ठंडा होते ही तेल जमने लगता है और वह बर्फ से चिपक जाएगा. ये तरीका एकदम बेस्ट माना जाता है.



3. टिश्यू पेपर

टिश्यू पेपर की मदद से भी आप सब्जी से तेल को निकाल सकते हैं. साफ टिश्यू पेपर आपको लेना है और फिर उसे हल्के से सब्जी की सतह पर रख देना है ऐसा करने से सारा तेल इसमें सोख जाएगा. आप इस तरीके को तुरंत अपना सकते हैं.



4. दही या टमाटर

अगर सब्जी में तेल काफी ज्यादा हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे निकालें तो आप दही या टमाटर का भी उपयोग कर सकते हैं. ब्जी को हल्का खट्टापन देकर उसका स्वाद भी बढ़ा सकते हैं और ज्यादा तेल को निकाल सकते हैं.



5. ऊपर से तेल हटाएं

आपको पहले सब्जी को ठंडा होने देना है और फिर ऊपर से तेल को आसानी से हटा देना है. ऐसा करने से सब्जी भी खराब नहीं होगी और टेस्ट भी बना रहेगा. इस तरीके से आप मिनटों में एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)