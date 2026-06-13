फेशियल हेयर किसी भी महिला की खूबसूरती को कम कर देते हैं. ऐसे में महिलाएं चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए पार्लर के चक्कर लगाती हैं. हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से चिन, अपर लिप, चिक्स साइड पर मोटे और काले बाल निकल जाते हैं. ये काले और मोटे बाल देखने में बेहद खराब लगते हैं.
अगर आप भी चेहरे के मोटे और काले बालों की समस्या से परेशान हैं तो आप ये घरेलू उपाय कर सकते हैं. इस घरेलू उपाय से आपके चेहरे के अनचाहे बाल हट जाएंगे. वहीं आपको बार-बार पार्लर का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा.
हेयर रिमूव करने के लिए आप घर पर फेस वैक्स बना सकते हैं. इस वैक्स की मदद से आपके चेहरे के बाल आसानी से हट जाएंगे. आइए जानते हैं चेहरे के बाल हटाने के लिए वैक्स कैसे बनाएं.
फिटकरी पाउडर
गुड़
बेसन
आटा
नींबू का रस
विनेगर
फेस पैक बनाने के लिए तवा गर्म कर लें. इसके बाद इस पर फिटकरी डाल दें. जैसे ही फिटकरी पिघल जाती है उसमें गुड़ डाल दें. फिर इसे चम्मच से मिक्स कर लें. अब इसमें एक चम्मच आटा और बेसन डाल दें. इसके बाद इसमें विनेगर डालते हुए मिक्स करें. कुछ देर में चिपचिपा पेस्ट बना जाएगा. इसके बाद इस पेस्ट को ठंडा कर लें. स्किन पर लगाएं. ध्यान रखना है कि ये होममेड वैक्स चेहरे पर लगाते समय ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए. इससे आपका चेहरा जल सकता है. चेहरे पर मोटी लेयर लगाएं.
अब इसके बाद जिस हिस्से में हेयर ग्रोथ है वैक्स को चेहरे के उसी हिस्से पर लगाएं. फिर 10 मिनट तक इसे सूखने दें. इसके बाद हाथों से रगड़कर छुड़ाएं. इस दौरान आपको हल्का दर्द भी होगा. लेकिन इस वैक्स से आपके बाल हट जाएंगे.
ज्यादातर लड़कियों में फेशियल हेयर का कारण हार्मोंस में गड़बड़ी की वजह से होता है. अनचाहे बालों की ग्रोथ काफी तेज होती है. इस समस्या से निजात पाने के लिए आप हेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान की मदद से इस समस्या से निजात पा सकते हैं. लाइफस्टाइल में बदलाव की मदद से आप हार्मोंस को कंट्रोल कर सकते हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.