गर्मियों में कूलर के पानी से आ रही है मछली जैसी बदबू, करें ये उपाय, मिनटों में दूर होगी महक

गर्मियों के मौसम में अधिकतर लोग कमरे को ठंडा करने के लिए कूलर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार कूलर चलाने के बाद कमरे में मछली जैसी बदबू आने लगती है. कई बार बदबू से परेशान होकर लोग कूलर को बंद कर देते हैं. दरअसल कूलर के टैंक में जमा पुराना पानी, काई और नमी की वजह से फंगस पैदा हो जाते हैं इसी वजह से कूलर से मछली जैसी गंदी बदबू आने लगती है. आस समस्या से आसानी राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं इस बदबू से छुटकारा पाने का उपाय.

कूलर से क्यों आती है मछली जैसी बदबू

कलूर से मछली जैसी बदबू आने का सबसे बड़ा कारण टैंक में जमा बायोफिल्म और बैक्टीरिया होते हैं. जब पानी टैंक में लंबे समय तक पड़ा रहता है, तो इसमें छोटे-छोटे जीव पनपने लगते हैं. रुके हुए पानी में बायोफिल्म बन जाती है जिस वजह से बदबू आने लगती है. इसके अलावा कूलर की घास, धूल और नमी की वजह से भी बदबू आने लगती है.

बदबू कैसे दूर करें

कूलर की बदबू दूर करने के लिए आप सफेद सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं. सफेद सिरका का इस्तेमाल करने से कूलर के पानी से आने वाली मछली जैसी बदबू दूर हो सकती है. इसके अलावा आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल सिरका में नेचुरल कीटाणुनाशक है जो कि बदबू को दूर करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है.

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सबसे पहले कूलर के टैंक को खाली कर लें. इसके बाद इसमें सिरका डालकर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्क्रब की मदद से टैंक को साफ कर लें. इसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें. इसके बाद टैंक में पानी भर दें. कूलर से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी.

एसेंशियल ऑयल

टैंक को साफ करने के बाद आप पानी में एसेंशियल ऑयल का यूज कर सकते हैं. कूलर के पानी में आप 2 से 3 बूंदें टी ट्री ऑयल या लेमनग्रा ऑयल डालें. इससे कूलर से ताजा हवा आएगी. कूलर का पानी हर 2 से 3 दिन में बदलना चाहिए.