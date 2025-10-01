किचन का सिंक बार-बार हो जाता है जाम? इन गजब के हैक्स से एक ही बार में समस्या को करें खत्म

Kitchen Sink Hacks: घर से लेकर किचन तक की साफ-सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है. सफाई में अक्सर देखा गया है कि किचन सिंक की ब्लॉकेज की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है. इस समस्या से काफी ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ किचन हैक्स को अपना सकते हैं आइए आपको बताते हैं कमाल के टिप्स के बारे में.



किचन सिंक की समस्या कैसे ठीक करें?



1. उबलता पानी

अगर आप किचन की सिंक में ब्लॉकेज की समस्या से परेशान हो गए हैं, तो आप उबलता पानी सिंक से पाइप में डाल सकते हैं ऐसा करने से जमी चिकनाई आसान तरीके से साफ हो जाएगी और बार-बार जाम होने की समस्या भी नहीं होगी.



2. बेकिंग सोडा

ब्लॉकेज किचन सिंक की समस्या को ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा भी मददगार साबित होता है इसको गरम पानी में डालकर आप सिंक में डाल दें ऐसा करने से जाम ढीला हो जाता है और समस्या कम हो जाती है.



3. प्लंजर

किचन सिंक ब्लॉकेज की समस्या अगर बार-बार हो रही हैं, तो इसका समाधान करना जरूरी है. इसको दूर करने के लिए आप प्लंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अंदर की जमी गंदगी को खींचकर बाहर निकालने में ये मददगार साबित होता है.



4. नमक और बेकिंग सोडा

अगर आप किचन सिंक ब्लॉकेज की समस्या से परेशान हो गए हैं काफी कुछ करने के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा है, तो आप नमक और बेकिंग सोडा को पाइप में डालकर कुछ समय तक के लिए छोड़ सकते हैं ऐसा करने से पाइप की गंदगी साफ हो जाएगी और ब्लॉकेज नहीं होगा.



5. डिश वॉशिंग लिक्विड और गर्म पानी

गर्म पानी में डिश वॉशिंग लिक्विड को डालकर आपको एक घोल बना देना है और फिर इसके बाद सिंक में इसको डाल देना है और फिर चिकनाई और गंदगी ढीली होकर ब्लॉकेज की समस्या कम हो जाएगी.



