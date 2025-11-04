Advertisement
आपके फेवरेट स्वेटर पर निकल आए हैं रोएं? मिनटों में हटाने के लिए अपनाएं 4 धांसू तरीका

How To Remove Lint From A Wool Sweater:  अगर आप भी अपने फेवरेट स्वेटर से रोएं को निकालना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ टिप्स बताते हैं.

Nov 04, 2025, 03:52 PM IST
आपके फेवरेट स्वेटर पर निकल आए हैं रोएं? मिनटों में हटाने के लिए अपनाएं 4 धांसू तरीका

How To Remove Lint From A Wool Sweater:  सर्दियां का मौसम शुरू हो गया है और ठंडी-ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं. ऊनी कपड़े लोग पहले से ही निकालकर रख देते हैं. ऊनी कपड़ों की देखभाल करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है वरना कई तरह-तरह की दिक्कतें और बेकार के साथ-साथ रोएं भी निकाल आती हैं. कई बार लापरवाही के कारण, या ठीक सा डिटर्जेंट ना इस्तेमाल करने की वजह से भी ये दिक्कत नजर आने लगती है. आपको ठंड में कपडों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, वरना आपके ऊनी कपड़े काफी हद तक खराब भी हो जाएंगे. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और अपनी फेवरेट स्वेटर से रोएं को निकालना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ टिप्स बताते हैं.
 

 फेवरेट स्वेटर से कैसे निकाले रोएं?
 

1. रेजर 

अगर आप फेवरेट स्वेटर पर रोएं हो जाने से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऊनी कपड़ों के रोएं इससे आसानी से आप हटा सकते हैं. कई घरों में आज भी रेजर से निकालते हैं.
 

2. लिंट रिमूवर 

 फेवरेट स्वेटर कभी-भी रोएं होने लगती हैं, जो आपके कपड़ों को काफी हद तक खराब कर देते हैं. ऊनी कपड़ों से रोएं हटाने के लिए लिंट रिमूवर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं.
 

3. प्रेस 

आपको बता दें प्रेस से भी आप फेवरेट स्वेटर के रोएं को आसानी से निकाल सकते हैं. इसके इस्तेमाल से ऊनी कपड़े से रोएं काफी हद तक साफ हो जाएगी.
 

4. कंघी 

स्वेटर से रोएं को हटाने के लिए आप कंघी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके ऊनी कपड़े से रोएं को आसानी से साफ कर सकता है. ठंड के मौसम में आपको अपने कपड़ों की खास देखभाल करनी चाहिए. अगर आप अपने कपड़ों की देखभाल करते हैं तो ये रोएं की दिक्कतें कभी नहीं होगी.
 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं.

Woolen sweater, how to remove lint from a wool sweater

