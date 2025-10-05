किचन के डिब्बे रखे-रखे हो गए हैं बेहद चिपचिपे? इन 5 कमाल की ट्रिक्स से चिकनाई होगी दूर

Kitchen Cleaning Tips: किचन में खाना बनाने से कई सारे दाग-धब्बे जगह-जगह पर लग जाते हैं, जिसको उसी समय ना करवाया जाए, तो गंदगी काफी ज्यादा जमा हो जाती है. डब्बे, जार, कंटेनर को महीने में एक बार ही साफ करते हैं, जिससे उसमें काफी ज्यादा गंदगी चिपचिपेपन की दिक्कत हो जाती है, जो साफ होने का नाम नहीं लेती है. रोज की भागदौड़, घर-बाहर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है, जिससे किचन के कोनों-कोनों की सफाई रह जाती है. किचन के कंटेनर्स और डिब्बों की सफाई रेगुलर आपको करनी चाहिए, अगर आप भी किचन के डिब्बे के चिपचिपेपन से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.



किचन के चिपचिपे डिब्बे को कैसे साफ करें?



1. बेकिंग सोडा

अगर आप किचन के चिपचिपे डिब्बे को आसानी से साफ करना चाहते हैं, तो आपको गरम पानी में बेकिंग सोडा को डालकर और फिर किचन के चिपचिपे डिब्बे को 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर इसको साफ पानी से धो दें.



2. गर्म पानी

अगर आप किचन के चिपचिपे डिब्बे को साफ करना चाहते हैं, तो आप गर्म पानी से इसकी सफाई आप कर सकते हैं. इस पानी से ही इनकी सफाई बेहद ही अच्छे तरीके से हो सकती है.



3. सिरके वाला पानी

सिरके वाला पानी डिब्बे में डालने से किचन के चिपचिपे डिब्बे को साफ करने में मदद मिल सकती है इसको आपको रोजाना इसी पानी से साफ करना चाहिए, इससे आपके सारे डिब्बे एकदम चकाचक हो जाएंगे.



4. डिटर्जेंट

आप किचन के चिपचिपे डिब्बे को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बाल्टी में गर्म पानी में डिटर्जेंट को डालकर भी अच्छे से साफ कर सकते हैं. सारी चिकनाई और गंदगी को भी हटा सकते हैं.



5. नमक का पानी

अगर आप डिब्बे और उसके ढक्कन को साफ करना चाहते हैं, तो आप नमक के पानी से भी अच्छे से सफाई कर सकते हैं.



