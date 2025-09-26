Advertisement
व्हाइट शर्ट पर लग गया तेल का जिद्दी दाग, इन आसान ट्रिक्स के जरिए वापस पाएं सफेदी

सफेद शर्ट आपकी पर्सनालिटी पर चार चांद लगा सकता है, लेकिन अगर इसमें तेल के दाग लग जाएं तो काफी टेंशन होती है, कि कहीं ये बर्बाद न हो जाए, लेकिन आप घबराएं नहीं, और आसान ट्रिक्स आजमाएं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 26, 2025, 01:57 PM IST
How to Remove Oil Stains From White Shirt: जॉब इंटरव्यू या ऑफिस की मीटिंग के लिए आप सफेद शर्ट पहनना पसंद करते होंगे, लेकिन इस कपड़े को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जल्दी गंदा हो सकता है. खासकर आप जब ऑयली फूड खाते हैं तो अक्सर तेल आपके कपड़े पर लग जाता है. तेल का दाग काफी जिद्दी होता है, इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता है. आइए जानते हैं कि व्हाइट शर्ट से ऑयल स्टेन को कैसे हटाया जा सकता है.

सफेद शर्ट से तेल का दाग छुड़ाने के तरीके

1. साबुन या डिटर्जेंट

तेल को सफेट शर्ट से हटाने का सबसे आम नुस्खा ये है कि आप सबसे पहले कपड़े को पानी से भिगो लें. फिर साबुन या डिटर्जेंट के गाढ़े घोल को दाग पर लगाकर करीब आधे घंटे तक छोड़ दें. अब हल्के हाथों से एफेक्टेड एरिया को रगड़ें. इससे दाग हल्के हो जाएंगे और उसे छुड़ाना आसान हो जाएगा.

 

2. कॉर्नस्टार्च का यूज करें

कॉर्नस्टार्च तेल के दाग को निकालने के लिए बहुत असरदार हो सकते हैं दाग पर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डालें और इसे अच्छी तरह से फैलाएं. फिर कपड़े को कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि कॉर्नस्टार्च दाग को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें. आखिर में शर्ट को साबुन से धो लें और सूखने दे दें.

3. व्हाइट विनेगर का यूज करें

व्हाइट विनेगर भी ऑयली स्टेंस को हटाने के लिए असरदार माना जाता है. एक बाउल में गर्म पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाएं. इस मिश्रण में शर्ट को भिगोकर रखें और 20-30 मिनट तक इसे वहां रखें. फिर शर्ट को धो लें और धूप में सूखने दें.

4. नींबू का रस लगाएं

नींबू का रस बेहद पॉवरफुल क्लीनिंग एजेंट हैं. आप सफेद शर्ट को पानी में भिगो लें और दाग पर नींबू रगड़ें और रस की कुछ और बूंदों को गिरकार शर्ट को 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर शर्ट को धो लें और सुखने दें.

5. हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करें

हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तेल के दागों को हटाने के लिए उपयोगी हो सकता है. शर्ट के सफेद हिस्से पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लगाएं और 10-15 मिनट छोड़ दें. फिर शर्ट को धो लें और सुखने दें. ध्यान दें कि आप इसे उपयोग करते समय हाथों का संपर्क बचाएं, क्योंकि यह त्वचा को जला सकता है.

 

