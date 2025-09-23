जब की होल में अटक जाए चाबी, बिना तोड़े इसे बाहर कैसे निकालें? ये हैक्स आएंगे काम
Advertisement
trendingNow12933157
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जब की होल में अटक जाए चाबी, बिना तोड़े इसे बाहर कैसे निकालें? ये हैक्स आएंगे काम

अगर चाबी की होल में फंस जाए तो घबराने की जगह पेशेंस के साथ कुछ खासन तरीकों को अपनाकर परेशानी का हल निकाला जा सकता है. इससे ताला भी सेफ रहेगा और आपका वक्त और मेहनत भी बचेगी.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब की होल में अटक जाए चाबी, बिना तोड़े इसे बाहर कैसे निकालें? ये हैक्स आएंगे काम

How to Get a Stuck Key Out of a Lock: अक्सर जल्दबाजी में ताला खोलते या बंद करते वक्त चाबी की होल (Keyhole) में फंस जाने की परेशानी सामने आती है. कई बार चाबी इतनी कसकर फंस जाती है कि टूटने का डर भी रहता है. अगर चाबी होल में फंस जाए तो घबराने के बजाय कुछ आसान और सेफ तरीके अपनाकर उसे बाहर निकाला जा सकता है. इससे न तो चाबी टूटेगी और न ही ताले को नुकसान होगा.

1. हल्के हाथों से हिलाना
सबसे पहला और आसान तरीका है कि चाबी को धीरे-धीरे दाएं-बाएं हिलाएं. कई बार लॉक के पिन या चाबी की दांतेदार सतह फंस जाने से समस्या होती है. हल्की मूवमेंट से पिन अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं और चाबी बाहर आ जाती है. ध्यान रखें, जोर से झटका देने पर चाबी टूट सकती है.

2. लुब्रिकेंट का यूज
अगर ताले में जंग या धूल की वजह से चाबी अटक गई है, तो इसमें लुब्रिकेंट, मशीन ऑयल या हल्का सरसों/नारियल तेल डाल सकते हैं. तेल लगाने के बाद कुछ सेकंड इंतजार करें और फिर धीरे-धीरे चाबी को हिलाएं. इससे चाबी आसानी से सरक कर बाहर निकल आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

3. टूथपिक या पतली पिन की मदद
कभी-कभी ताले के अंदर धूल-मिट्टी फंस जाने से चाबी जाम हो जाती है. ऐसे में पतली पिन, टूथपिक या सेफ्टी पिन से लॉक के किनारे से हल्का-सा साफ करने की कोशिश करें. इससे जगह बन जाएगी और चाबी को निकालना आसान होगा.

4. ग्रिप बढ़ाने के लिए प्लायर का इस्तेमाल
अगर चाबी का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ है, तो उस पर प्लायर (चिमटी/पकड़ने वाले टूल) का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे चाबी पर पकड़ मजबूत हो जाती है और धीरे-धीरे खींचकर इसे बाहर निकाला जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि प्लायर से ज़्यादा दबाव न डालें.

5. पाउडर या साबुन का उपाय
घर में तुरंत तेल या लुब्रिकेंट न हो तो ग्रेफाइट पाउडर, टैल्कम पाउडर या हल्का साबुन का घोल भी मददगार हो सकता है. पाउडर डालने या साबुन लगाने से सतह चिकनी हो जाती है और चाबी फिसलकर बाहर निकल सकती है.

6. प्रोफेशनल हेल्प लें
अगर ऊपर बताए गए सभी उपाय काम न करें, तो जबरदस्ती करने के बजाय तुरंत किसी लॉक्स्मिथ की मदद लें. ये कदम ताले और चाबी दोनों को टूटने से बचाएगा.

इन सावधानियों पर जरूर करें गौर

1. कभी भी चाबी को जोर-जबरदस्ती से न घुमाएं.
2. ताले में समय-समय पर लुब्रिकेंट डालते रहें ताकि जंग और धूल न जमे.
3. अगर चाबी मुड़ने लगी है तो तुरंत रोक दें, वरना वह टूट सकती है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Keylock

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;