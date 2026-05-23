पैरों में पर पड़ गए हैं चप्पल के जिद्दी निशान, DIY फेस पैक का करें इस्तेमाल

गर्मियों में अक्सर फुटवियर या सैंडल पहनते हैं. तेज धूप और धूल मिट्टी की वजह से पैरों पर सैंडल के निशान और टैनिंग हो जाती है. पैरों स्किन काफी डार्क हो जाती है. जिसे छिपाने के लिए लोग जूते पहनते हैं. अगर आपके पैरों में भी जिद्दी निशान पड़ गए हैं तो आप कुछ उपाय की मदद से होममेड मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं पैरों की डेड स्किन और टैनिंग कैसे कम करें.

टैनिंग हटाने के लिए क्या करना चाहिए

टैनिंग हटाने के लिए 2 चम्मच बेसन लें, एक चम्मच दही और चुटकीभर हल्दी लें. इन तीनों चीजों को मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें.

कैसे करें यूज

सबसे पहले पैरों को साफ पानी से धो लें, ताकि धूल और गंदगी हट जाए. अब तैयार पेस्ट को पैरों पर लगाएं. पैस्ट को ज्यादा उस जगह पर सैंडल के निशान पर लगाएं. 15 से 20 मिनट तक इस पेस्ट को लगाएं. इससे स्किन पर जमा डेड स्किन हट सकती है.

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पैक लगाने के फायदे

बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है जो कि स्किन की सफाई करता है. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं. इसके अलावा स्किन टैनिंग को दूर करने में मददगार है. हल्दी स्किन को चमकदार दिखाने में मदद करती है. इसके अलावा दाग-धब्बे को भी कम करती है.

इन बातों का रखें ध्यान

आप चाहते हैं कि पैरों पर दोबारा टैनिंग ना तो पैरों में सनस्क्रीन लगाएं. तेज धूप में रहने से बचें और पैरों पर मॉइस्चराइज लगाएं. इससे आपकी स्किन काली होने से बच सकती हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.