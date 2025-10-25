Advertisement
trendingNow12974339
Hindi Newsलाइफस्टाइल

ड्राई क्लीन नहीं! रजाई और कंबल की बदबू दूर करने के लिए करें ये काम, सर्दियों में आएगा काम..

How to Remove Smell From Blanket: महीनों से रखे रजाई और कंबल को जब हम ठंड में इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं, तो उसमें एक अजीब से बदबू आने लगती है. ऐसे में अक्सर लोग इसे ड्राई क्लीन करवाते हैं. लेकिन इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस बदबू को आप घर पर ही कैसे दूर कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ड्राई क्लीन नहीं! रजाई और कंबल की बदबू दूर करने के लिए करें ये काम, सर्दियों में आएगा काम..

How to Remove Smell From Blanket: सर्दियों में रजाई और कंबल की जरूरत पड़ती है. ऐसे में ठंड के आते ही हम सब रजाई और कंबल निकालते हैं, लेकिन कई बार इनमें से हल्की-फुल्की बदबू आने लगती है. ये बदबू नमी, पसीने या लंबे समय तक बंद रहने के कारण आती है. ऐसे में अक्सर लोग ड्राई क्लीन करवाने का सोचते हैं, लेकिन आपको बता दें, कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप घर पर ही इन्हें फ्रश और खुशबुदार बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको उन्हें आसन घरेलू नुस्खें बताएंगे. 

 

धूप में सुखाएं
रजाई और कंबल की बदबू दूर करने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जरूरी है. ये सबसे पुराना और असरदार तरीका है. धूप की गर्मी नमी को सोखती है और बैक्टीरिया को खत्म करने में आपकी मदद करती है. लेकिन अगर रजाई भारी है, तो खोलकर कुर्सी या रस्सी पर फैला लें, इससे रजाई का हर हिस्सा सूख जाएगा. बस दो से तीन घंटे ही धूप में रखने से रजाई और कंबल में फ्रेशनेस आ जाती है. हफ्ते में एक बार कंबल और रजाई को धूप दिखाने से बदबू आने की समस्या दूर हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बेकिंग सोडा से हटाएं बदबू
बेकिंग सोडा एक नेचुरल डिओडोराइजर है, जो बदबू को सोखने में मदद करता है. ऐसे में कंबल और रजाई पर हल्का बेकिंग सोडा छिड़कें. इसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने दें, इसके बाद इसे झाड़कर साफ करें या इसपर वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें. लेकिन अगर रजाई बहुत ज्यादा बदबूदार हो, तो थोड़ी देर के लिए इसे हवा में टांग दें, जिससे सारी बदबू बाहर निकल जाए. इससे बदबू दूर होता है और नमी भी कम होता है. 

 

सिरके और पानी का स्प्रे
सिरका बदबू को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में इसे एक स्प्रे बोतल में सिरका और पानी एक मात्रा मिलाएं. इससे रजाई या कंबल पर हल्का सा स्प्रे करें. इसके बाद इसे छाया या धूप में सुखा दें. ऐसा करने से सिरके की बदबू कुछ ही देर में चली जाएगी और रजाई भी फ्रेश हो जाएगा. 

 

Disclaimer
प्रिय पाठक हमारी खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. ये खबर सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर बनाई गई है. जी मीडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Winter TipsRemove Smell From Blanket

Trending news

इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब