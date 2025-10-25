ड्राई क्लीन नहीं! रजाई और कंबल की बदबू दूर करने के लिए करें ये काम, सर्दियों में आएगा काम..

How to Remove Smell From Blanket: सर्दियों में रजाई और कंबल की जरूरत पड़ती है. ऐसे में ठंड के आते ही हम सब रजाई और कंबल निकालते हैं, लेकिन कई बार इनमें से हल्की-फुल्की बदबू आने लगती है. ये बदबू नमी, पसीने या लंबे समय तक बंद रहने के कारण आती है. ऐसे में अक्सर लोग ड्राई क्लीन करवाने का सोचते हैं, लेकिन आपको बता दें, कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप घर पर ही इन्हें फ्रश और खुशबुदार बना सकते हैं. इस खबर में हम आपको उन्हें आसन घरेलू नुस्खें बताएंगे.

धूप में सुखाएं

रजाई और कंबल की बदबू दूर करने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जरूरी है. ये सबसे पुराना और असरदार तरीका है. धूप की गर्मी नमी को सोखती है और बैक्टीरिया को खत्म करने में आपकी मदद करती है. लेकिन अगर रजाई भारी है, तो खोलकर कुर्सी या रस्सी पर फैला लें, इससे रजाई का हर हिस्सा सूख जाएगा. बस दो से तीन घंटे ही धूप में रखने से रजाई और कंबल में फ्रेशनेस आ जाती है. हफ्ते में एक बार कंबल और रजाई को धूप दिखाने से बदबू आने की समस्या दूर हो सकती है.

बेकिंग सोडा से हटाएं बदबू

बेकिंग सोडा एक नेचुरल डिओडोराइजर है, जो बदबू को सोखने में मदद करता है. ऐसे में कंबल और रजाई पर हल्का बेकिंग सोडा छिड़कें. इसे 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने दें, इसके बाद इसे झाड़कर साफ करें या इसपर वैक्यूम क्लीनर से सफाई करें. लेकिन अगर रजाई बहुत ज्यादा बदबूदार हो, तो थोड़ी देर के लिए इसे हवा में टांग दें, जिससे सारी बदबू बाहर निकल जाए. इससे बदबू दूर होता है और नमी भी कम होता है.

सिरके और पानी का स्प्रे

सिरका बदबू को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में इसे एक स्प्रे बोतल में सिरका और पानी एक मात्रा मिलाएं. इससे रजाई या कंबल पर हल्का सा स्प्रे करें. इसके बाद इसे छाया या धूप में सुखा दें. ऐसा करने से सिरके की बदबू कुछ ही देर में चली जाएगी और रजाई भी फ्रेश हो जाएगा.

