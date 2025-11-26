सर्दियों में रजाई-कंबल से आ रही है अजीब सी गंदी बदबू? इन कमाल की ट्रिक्स से करें मिनटों में दूर

Remove Bad Smell From Blankets: सर्दियों का मौसम आते ही लोग रजाई-कंबल निकालने लगते हैं. इसमें से अजीब सी गंदी स्मेल भी आने लगती है. नमी, पसीने या लंबे समय तक एक ही जगह पर रखने से भी इसमें से गंदी स्मेल आने लगती है. अगर आपके घर पर भी रजाई और कंबल भारी-भरकम से गंदी स्मेल आती है और बार-बार इसको आप नहीं धो सकते हैं, तो आइए आपको गजब की ट्रिक्स बताते हैं, जिससे आप सर्दियों में रजाई-कंबल से बदबू को दूर कर सकते हैं, आप भी नोट कर लें ये टिप्स.



सर्दियों में रजाई-कंबल से बदबू को कैसे दूर करें?



1. सफेद सिरके

अगर आप सर्दियों में रजाई-कंबल से बदबू को दूर करना चाहते हैं, तो आप सफेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक स्प्रे बोतल में आपको सफेद सिरका पानी और फिर टी ट्री ऑयल को मिलाकर रजाई या कंबल पर छिड़काव कर सकते हैं.



2. नीम के पत्ते

सर्दियों में रजाई-कंबल से बदबू को अगर आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो आप नीम के पत्ते को पीसकर इसको स्प्रे बोतल में पानी को मिलाकर भी रजाई में छिड़काव कर सकते हैं.



3. धूप में जरूर सुखाएं

सर्दियों में रजाई-कंबल से बदबू को दूर रखना चाहते हैं, तो आपको हर हफ्ते धूप में इन सभी चीजों को जरूर सुखाना चाहिए. ऐसा करने से बैक्टीरिया भी काफी खत्म हो जाते हैं.



4. फ्रेशनर स्प्रे

आप कंबल-रजाई से आ रही गंदी बदबू को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो आप फ्रेशनर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कंबल में फ्रेशनेस आ जाएगी.



5. कपूर

आप बदबू को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बैक्टीरिया भी दूर होंगे और बदबू भी हमेशा के लिए खत्म होगी. अगर आपके साथ ये दिक्कत है,तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.