सफेद कपड़ों के जिद्दी दाग को कहें Bye-Bye! इन घरेलू नुस्खों से चुटकियों में साफ हो जाएंगे कपड़े

Home Remedies for Cleaning White Clothes: सफेद कपड़े दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, उतना ही उसकी केयर करना मुश्किल हो जाता है. सफेद कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं. खासकर चाय, कॉफी या हल्दी का हल्का सा छींटा भी सफेद कपड़े की खूबसूरती को बिगाड़ देता है. ये दाग ऐसे होते हैं कि बार-बार धोने के बाद भी नहीं निकलते और कपड़ा पीला पड़ने लगता है. अगर आप भी सफेद कपड़ों पर पड़े दाग से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, घर पर मौजूद कुछ आसान टिप्स से आप आसानी से जिद्दी से जिद्दी दाग से छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको दाग से छुटकारा पाने से आसान टिप्स बताएंगे..

चाय और कॉफी के दाग हटाने का तरीका

अगर आप चाय या कॉफी के दाग को तुरंत साफ कर देते हैं, तो ये निकल जाते हैं. ऐसे में इसे साफ करने के लिए सबसे पहले दाग वाली जगह पर ठंडा पानी डालें. अब इसपर हल्का सा लिक्विड डिटर्जेंट या साबुन लगाकर उंगलियों से धीरे-धीरे रगड़ें. वहीं अगर दाग पुराना है तो इसपर सफेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर दाग पर लगाएं. इसके बाद 10 मिनट बाद कपड़ों को नॉर्मल पानी से धो लें. ऐसा करने से कपड़े का रंग भी नहीं जाएगा और दाग भी साफ हो जाता है.

हल्दी के दाग हटाने के आसान तरीके

हल्दी का दाग भी आसानी से नहीं जाता है. इसका दाग बेहद जिद्दी माना जाता है, लेकिन सही तरीकों से आप इसे भी निकाल सकते हैं. दाग लगते ही कपड़े को धूप में सूखने के लिए रख दें. धूप से हल्दी का पीलापन अपने आप कम हो जाएगा. अब बेकिंग सोडा और नींबू के रस का पेस्ट बनाकर दाग पर लगाएं. इसके 15 से 20 मिनट बाद हल्के हाथ से रगड़ें और फिर धो लें. ऐसा करना सफेद कपड़ों के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

कपड़ों को लंबे समय तक सफेद रखने के टिप्स

सफेद कपड़े जल्दी फेड हो जाते हैं. ऐसे में लंबे समय तक इसे सफेद रखने के लिए इसे अलग से धोना चाहिए और ज्यादा देर तक गंदी नहीं छोड़ना चाहिए. थोते समय बहुत ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना सही नहीं है. इससे कपड़ा पीला पड़ने लगात है. महीने में एक बार सफेद कपड़ों को हल्के गर्म पानी में थोड़े से बेकिंग सोड़ा के साथ भिगोकर धोना अच्छा होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.