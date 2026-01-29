Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलसफेद कपड़ों के जिद्दी दाग को कहें Bye-Bye! इन घरेलू नुस्खों से चुटकियों में साफ हो जाएंगे कपड़े

सफेद कपड़ों के जिद्दी दाग को कहें Bye-Bye! इन घरेलू नुस्खों से चुटकियों में साफ हो जाएंगे कपड़े

White Clothes Stain Removal Tips: सफेद कपड़ों पर लगे चाय, कॉफी या हल्दी के जिद्दी दाग और उनका पीलापन दूर करना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान टिप्स बताएंगे, जिससे आप जिद्दी दाग को भी साफ कर पाएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:58 PM IST
Home Remedies for Cleaning White Clothes: सफेद कपड़े दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, उतना ही उसकी केयर करना मुश्किल हो जाता है. सफेद कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं. खासकर चाय, कॉफी या हल्दी का हल्का सा छींटा भी सफेद कपड़े की खूबसूरती को बिगाड़ देता है. ये दाग ऐसे होते हैं कि बार-बार धोने के बाद भी नहीं निकलते और कपड़ा पीला पड़ने लगता है. अगर आप भी सफेद कपड़ों पर पड़े दाग से परेशान हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपको बता दें, घर पर मौजूद कुछ आसान टिप्स से आप आसानी से जिद्दी से जिद्दी दाग से छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको दाग से छुटकारा पाने से आसान टिप्स बताएंगे..

 

चाय और कॉफी के दाग हटाने का तरीका
अगर आप चाय या कॉफी के दाग को तुरंत साफ कर देते हैं, तो ये निकल जाते हैं. ऐसे में इसे साफ करने के लिए सबसे पहले दाग वाली जगह पर ठंडा पानी डालें. अब इसपर हल्का सा लिक्विड डिटर्जेंट या साबुन लगाकर उंगलियों से धीरे-धीरे रगड़ें. वहीं अगर दाग पुराना है तो इसपर सफेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर दाग पर लगाएं. इसके बाद 10 मिनट बाद कपड़ों को नॉर्मल पानी से धो लें. ऐसा करने से कपड़े का रंग भी नहीं जाएगा और दाग भी साफ हो जाता है. 

हल्दी के दाग हटाने के आसान तरीके
हल्दी का दाग भी आसानी से नहीं जाता है. इसका दाग बेहद जिद्दी माना जाता है, लेकिन सही तरीकों से आप इसे भी निकाल सकते हैं. दाग लगते ही कपड़े को धूप में सूखने के लिए रख दें. धूप से हल्दी का पीलापन अपने आप कम हो जाएगा. अब बेकिंग सोडा और नींबू के रस का पेस्ट बनाकर दाग पर लगाएं. इसके 15 से 20 मिनट बाद हल्के हाथ से रगड़ें और फिर धो लें. ऐसा करना सफेद कपड़ों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. 

 

कपड़ों को लंबे समय तक सफेद रखने के टिप्स
सफेद कपड़े जल्दी फेड हो जाते हैं. ऐसे में लंबे समय तक इसे सफेद रखने के लिए इसे अलग से धोना चाहिए और ज्यादा देर तक गंदी नहीं छोड़ना चाहिए. थोते समय बहुत ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना सही नहीं है. इससे कपड़ा पीला पड़ने लगात है. महीने में एक बार सफेद कपड़ों को हल्के गर्म पानी में थोड़े से बेकिंग सोड़ा के साथ भिगोकर धोना अच्छा होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

White Clothes Stain Removalhome remedies for cleaning

