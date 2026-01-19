Advertisement
सर्दियों में हाथ-पैरों में नजर आने लगी हैं सफेद लकीरें? इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाकर ड्राईनेस को कहें हमेशा के लिए अलविदा

सर्दियों में हाथ-पैरों में नजर आने लगी हैं सफेद लकीरें? इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाकर ड्राईनेस को कहें हमेशा के लिए अलविदा

How To Remove Hand And Feet White Lines: सर्दियां आते ही हाथ-पैरों में और स्किन, बालों में काफी ज्यादा दिक्कतें नजर आने लगती हैं आज आपको बताते हैं कि सर्दियों में हाथ-पैरों में सफेद लकीरें नजर आएं तो आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 19, 2026, 09:23 AM IST
सर्दियों में हाथ-पैरों में नजर आने लगी हैं सफेद लकीरें? इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाकर ड्राईनेस को कहें हमेशा के लिए अलविदा

How To Remove Hand And Feet White Lines:  सर्दियां आते ही इसका बुरा असर स्किन पर काफी ज्यादा पड़ने लगता है, जिसके चलते स्किन की खूबसूरती काफी हद तक कम हो जाती है. अधिकतर लोग हाथ-पैरों पर पड़नी वाली सफेद लकीरो से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा ड्राई कर सकती हैं.  स्किन पर अगर आप नाखून भी लगाकर देखते हैं, तो लंबी सफेद लकीरें नजर आने लगती हैं, जो देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत और हटके नजर आने लगती है. इस समस्या से लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो जाती है आइए आज आपको बताते हैं कि ड्राईनेस से आप कैसे चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं. इसको आपको रोजाना अपनाना ही चाहिए.
 

सर्दियों में ड्राईनेस से कैसे पाएं छुटकारा 
 

1. नारियल का तेल 

सर्दियों में ड्राईनेस की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. लोग इससे काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं अगर आप इससे परेशान हैं, तो आपको रोजाना सोने से पहले हाथ-पैरों में नारियल का तेल लगाना चाहिए.
 

2. एलोवेरा 

सर्दियों में एलोवेरा स्किन और बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. अगर आप सोने से पहले इसको लगाकर सोते हैं, तो आप कई सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं. हथेलियां या पैर के तलवे ड्राई अगर हो रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा.
 

3. घी 

आजकल लड़कियां अपनी स्किन से जुड़ी दिक्कतों से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं अगर आप भी सर्दियों में ड्राईनेस से परेशान हैं और हाथ-पैरों में सफेद लकीरे हो रहे हैं,तो आर घी को लगाकर मसाज कर सकते हैं.
 

4. शहद 

शहद आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. रूखी-सूखी त्वचा पर निखार लाने के लिए भी ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. स्किन को नमी पहुंचाने में भी ये मददगार साबित होता है.
 

5. मॉइस्चराइजर 

आपको अपने हाथ-पैरों पर हमेशा मॉइस्चराइजर करके रखना चाहिए. आपको अपनी स्किन का ध्यान हमेशा से ही रखना चाहिए. वरना कई तरह-तरह की समस्या देखने को मिलती है.
 

 

इसे भी पढ़ें: एक्ने की समस्या से हैं परेशान, डाइट में शामिल करें ये जूस; स्किन करेगी ग्लो
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

