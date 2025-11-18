Advertisement
trendingNow13008770
Hindi Newsलाइफस्टाइल

काले कपड़ों पर रह जाते हैं सफेद दाग या रोएं, इन घरेलू नुस्खों का करें इस्तेमाल; बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे कपड़े

Black Shirt Washing Tips: अक्सर काले रंग के कपड़े धोने पर उसमें सफेद दाग या रोएं लग जाते हैं, जो कि कपड़ों की खूबसूरती को बिल्कुल खराब कर देता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काले कपड़ों पर रह जाते हैं सफेद दाग या रोएं, इन घरेलू नुस्खों का करें इस्तेमाल; बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे कपड़े

Black Shirt Stain Remove Trick: काला और सफेद, दो ऐसे रंग हैं, जिन्हें हर इंसान पहनना पसंद करता है. लेकिन इन रंग के कपड़े पहनने में जितने अच्छे लगते हैं, उतना ही इन्हें केयर करना मुश्किल हो जाता है. इन कपड़ों में दाग और गंदगी भी जल्दी नजर आती है. खासकर सफेद रंग के कपड़ों को तो बहुत ही ज्यादा सावधानी से पहनना और धोना पड़ता है. हालांकि काले रंग के कपड़ों पर भी दाग जल्दी नजर नहीं आते. कई बार ब्लैक शर्ट या ब्लैक कपड़ों को धोने के बाद इनमें सफेद दाग या रोएं रह जाते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है. लेकिन आपको बता दें, कुछ आसान घरेलू उपायों से हम इस परेशानी से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं. 

 

सिरका
अगर कपड़े धोने के बाद काले कपड़ों में डिटर्जेंट के धब्बे रह जाते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बोतल में आधा सफेद सिरका और आधा पानी मिला लें. इसके बाद पानी और सिरके को आपस में अच्छी तरह मिला लें और फिर इसे दाग वाले हिस्से पर स्प्रे करें. इसे बाद दाग वाले हिस्से को हाथों से रगड़ लें. ऐसा करने से कपड़ों पर लगा दाग साफ हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

नींबू
काले कपड़ों से सफेद दाग हटाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए दाग वाले जगह पर नींबू का रस लगाकर रगड़ दें. इसके बाद नॉर्मल पानी से कपड़े को धो लें. ऐसा करने से सफेद दाग अपने आप हट जाएंगे. 

 

एल्युमिनियम फॉइल
आपको बता दें, एल्युमिनियम फॉइल की मदद से भी आप काले कपड़ों में पड़ने वाले सफेद दाग से छुटकारा पा सकते हैं. जब आप काले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में साफ कर रहे हैं, तो  डिटर्जेंट या कंडीशनर के साथ एल्युमिनियम फॉइल को लपेटकर डालें. ऐसा करने से कपड़े के लिंट को फॉइल ले लेगा और सफेद धब्बे अपने आप चले जाएंगे. आप हाथों से कपड़े धोते वक्त भी एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए कपड़ों को भिगोते समय डिटर्जेंट के साथ एल्युमिनियम फॉइल को भी पानी में डालें. इससे कपड़ों पर सफेद रंग के धब्बे या रोएं नहीं पड़ते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

black shirt white stainsblack shirt washing tips

Trending news

'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा