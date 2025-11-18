काले कपड़ों पर रह जाते हैं सफेद दाग या रोएं, इन घरेलू नुस्खों का करें इस्तेमाल; बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे कपड़े

Black Shirt Stain Remove Trick: काला और सफेद, दो ऐसे रंग हैं, जिन्हें हर इंसान पहनना पसंद करता है. लेकिन इन रंग के कपड़े पहनने में जितने अच्छे लगते हैं, उतना ही इन्हें केयर करना मुश्किल हो जाता है. इन कपड़ों में दाग और गंदगी भी जल्दी नजर आती है. खासकर सफेद रंग के कपड़ों को तो बहुत ही ज्यादा सावधानी से पहनना और धोना पड़ता है. हालांकि काले रंग के कपड़ों पर भी दाग जल्दी नजर नहीं आते. कई बार ब्लैक शर्ट या ब्लैक कपड़ों को धोने के बाद इनमें सफेद दाग या रोएं रह जाते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरा लगता है. लेकिन आपको बता दें, कुछ आसान घरेलू उपायों से हम इस परेशानी से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं.

सिरका

अगर कपड़े धोने के बाद काले कपड़ों में डिटर्जेंट के धब्बे रह जाते हैं, तो इन्हें हटाने के लिए आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बोतल में आधा सफेद सिरका और आधा पानी मिला लें. इसके बाद पानी और सिरके को आपस में अच्छी तरह मिला लें और फिर इसे दाग वाले हिस्से पर स्प्रे करें. इसे बाद दाग वाले हिस्से को हाथों से रगड़ लें. ऐसा करने से कपड़ों पर लगा दाग साफ हो सकता है.

नींबू

काले कपड़ों से सफेद दाग हटाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए दाग वाले जगह पर नींबू का रस लगाकर रगड़ दें. इसके बाद नॉर्मल पानी से कपड़े को धो लें. ऐसा करने से सफेद दाग अपने आप हट जाएंगे.

एल्युमिनियम फॉइल

आपको बता दें, एल्युमिनियम फॉइल की मदद से भी आप काले कपड़ों में पड़ने वाले सफेद दाग से छुटकारा पा सकते हैं. जब आप काले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में साफ कर रहे हैं, तो डिटर्जेंट या कंडीशनर के साथ एल्युमिनियम फॉइल को लपेटकर डालें. ऐसा करने से कपड़े के लिंट को फॉइल ले लेगा और सफेद धब्बे अपने आप चले जाएंगे. आप हाथों से कपड़े धोते वक्त भी एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए कपड़ों को भिगोते समय डिटर्जेंट के साथ एल्युमिनियम फॉइल को भी पानी में डालें. इससे कपड़ों पर सफेद रंग के धब्बे या रोएं नहीं पड़ते हैं.

