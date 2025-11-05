Advertisement
पत्ते वाली सब्जी में लग गए हैं कीड़े? ऐसे-वैसे नहीं, इन आसान घरेलू नुस्खों से करें सफाई

Kitchen Hacks: सर्दियों में हरी पत्तेदार सब्जियों की खपत बढ़ जाती है. ये सब्जियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं, लेकिन इनमें जल्दी कीड़े भी लग जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इस खबर में हम आपको इन्हें साफ करने के आसान तरीके बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:25 PM IST
पत्ते वाली सब्जी में लग गए हैं कीड़े? ऐसे-वैसे नहीं, इन आसान घरेलू नुस्खों से करें सफाई

How to Remove Worms from Green Vegetables: सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है. ऐसे में इस मौसम में पालक, पत्तागोभी, मेथी और सरसों जैसी हरी सब्जियों का खपत बढ़ जाते हैं. ये स्वाद के साथ सेहत का खजाना भी होती हैं. लेकिन समस्या तब आती है, जब इनकी पत्तियों में छोटे-छोटे कीड़े या मिट्टी जमी हो जाती है. ऐसे में अगर इन्हें ठीक से साफ न हो जाए, तो यह स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकते हैं. ऐसे में सब्जी को पकाने से पहले इन्हें सही तरीके से धोना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे, जिसकी मदद से आप पलाक और पत्तागोभी से कीड़ों का साफ कर सकते हैं. 

 

नमक वाले पानी में भिगोएं
हरी पत्तेदार सब्जियों से कीड़ों को साफ करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है, सब्जियों को नमक वाले पानी में भिगोना. इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी भरें और उसमें दो बड़े चम्मच नमक डालें. अब इसमें पालक या पत्तागोभी की पत्तियों को 10 से 15 मिनट के लिए डुबो दें. नमक वाला पानी पत्तियों में छिपे कीड़े को खुद बाहर निकाल देता है और मिट्टी भी आसानी से साफ हो जाती है. इसके बाद इन्हें सादे पानी से दो बार धो लें. 

हल्का सिरका या नींबू मिलाएं
अगर आप ज्यादा सब्जियों को साफ करना चाहते हैं, तो पानी में थोड़ा सिरका या नींबू का रस मिला लें. सिरका कीड़ों को तुरंत मारता है और सब्जियों की सतह पर मौजूद बैक्टीरिया हटाता है. ऐसे में एक लीटर पानी में एक बड़ा चम्मच सिरका डालें और पत्तियों को कुछ देर उमसें भिगो लें. इसके बाद इसे साफ पानी से धो लें. ऐसा करने से सब्जियां एकदम ताजा हो जाएगी. 

 

हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें
कई बार कीड़े पत्तों की गहराई में छिप जाते हैं. ऐसे इसकी सफाई करने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. हालांकि याद रखें कि बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे पत्तियां मुरझा जाएगी. सब्जियों की सफाई करने के लिए हल्के गुनगुने पानी में सब्जियां 5 से 7 मिनट रखें, इससे सब्जियों में छिपे हुए कीड़े खुद बाहर आ जाएंगे और और सब्जियां भी मुलायम होकर आसानी से साफ हो जाती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

