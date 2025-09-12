पीला पड़ा वॉश बेसिन रगड़ने से भी नहीं हो रहा साफ? छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये कमाल के हैक्स!
Wash Basin Cleaning Tips:  अगर आप भी वॉश बेसिन को रगड़ते-रगड़ते हो गए हैं परेशान? तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आज आपको बताते हैं कैसे आप पीले पड़े वॉश बेसिन को कैसे साफ कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:58 AM IST
Wash Basin Cleaning Tips:  घर की साफ-सफाई का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना गंदगी जमा होने लगती है और पीलापन जमा होने की दिक्कत भी होने लग जाती है. टॉयलेट पॉट के बाद सबसे ज्यादा वॉश बेसिन गंदा देखने को मिलता है. अधिकतर घरों में पीला पड़ा वॉश बेसिन रगड़ने से भी साफ नहीं होता है, जिस वजह से मेहमानों के सामने में भी अजीब सा लगता है. वॉश बेसिन के पीलेपन से छुटकारा पाने के लिए काफी चीजों को अपनाते हैं लेकिन फिर भी समस्या का समाधना नहीं मिलता है आज आपको बताते हैं कि कैसे आप आसानी से पीले पड़े वॉश बेसिन को चमका सकते हैं.
 

पीले पड़े वॉश बेसिन को कैसे करें साफ?
 

1. नींबू

अगर आप गंदे पड़े वॉश बेसिन को साफ करना चाहते हैं, तो आप नींबू के रस को उस पर डालकर अच्छे से घिस सकते हैं. नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो उस पर लगी सारी गंदगी को दूर भगा देता है.
 

2. डिश डिटर्जेंट  

पीले पड़े वॉश बेसिन को साफ करने के लिए आप डिश डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं. वॉश बेसिन के पीलेपन को साफ करने के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है.
 

3. सफेद सिरका 

पीले पड़े वॉश बेसिन को कई बार साफ करने पर भी नहीं साफ हो रहा है, तो आपको सफेद सिरका का इस्तेमाल करना चाहिए. वॉश बेसिन पर हार्ड वाटर से लेकर जंग तक सारे दाग को साफ कर देगा.
 

4. बेकिंग सोडा 

बेकिंग सोडा पीले पड़े वॉश बेसिन को साफ करने के लिए मददगार होता है. मेटल स्पॉन्ज से वॉश बेसिन को बेकिंग सोडा डालकर आप अच्छे से रगड़कर साफ कर सकते हैं.
 

5. गुनगुना पानी और नींबू

अगर आप गुनगुना पानी और नींबू को मिलाकर इसको साफ करते हैं, तो आप अच्छे से इसको साफ कर सकते हैं. हर कोई आपकी जमकर तारीफ भी करेगा.

