How To Fix Broken Slippers: कुछ लोगों को बरसात का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. अच्छी महंगी चप्पल पहनने के बाद भी बारिश के मौसम में रास्ते में ही टूट जाती है. ऐसा आपके साथ भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा. रास्ते में ही काफी सारी समस्याओं का भी फिर सामना करना पड़ता है. अगर आप भी इससे परेशान हैं, तो आपको बताते हैं, इससे बचने का तरीका. इन कुछ तरीकों को फॉलो करके आप झट से इसका जुगाड़ तुरंत कर सकते हैं. आइए बताते हैं.



1. आपकी अगर चप्पल अंगूठे वाला स्ट्रैप सोल वाली है और वो टूट गई है, तो रबर बैंड का इस्तेमाल करके आप इसको मजबूत कर सकते हैं. चप्पल के तले के नीचे से लेकर आपको इसको फंसाकर इसको बांध लेना है.



2. अगर आपकी चप्‍पल बारिश के मौसम में अचानक टूट गई है, तो आपको सेफ्टी पिन, हेयर पिन का भी इस्तेमाल जोड़ने के लिए कर सकते हैं. सेफ्टी पिन को स्ट्रैप के टूटे हुए हिस्से में डालकर आपको इसको अच्छे से मजबूत कर लेना है. इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल काफी बार आप कर सकते हैं.



3. अगर आप टूटी चप्पल को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, तो आपको धागा, छोटा रस्सी या कपड़े की पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. स्ट्रैप में इसको एकसाथ लपेटकर बांध लें इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आपको खूब आराम भी मिलेगा.



4. मजबूत धागे जैसा कपड़ा भी आपकी काफी मदद कर सकता है. स्ट्रैप के आसपास लपेटकर इसको चारों तरफ से मजबूत करके बांध लें अब आपकी टूटी चप्पल दोबारा बनकर तैयार हैं. इसको करने से आप आराम से चल पाएंगे.



5. आपको हमेशा इमरजेंसी के लिए अपने बैग में इन चीजों को जरूर रखना चाहिए. ज्यादा देर के लिए काम आने वाले समाधान तो ये नहीं है लेकिन आप इससे कुछ देर तक के लिए राहत पा सकते हैं.