पुराने मोजों में हो गए हैं बड़े-बड़े छेद? बेकार समझकर फेंकने के बजाय जान लें रीयूज करने के 5 गजब के आइडियाज

Reuse Old And Torn Socks: पुराने कपड़ों को लोग अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं और फिर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता है. ये देखा गया है कि किसी कोने में पुराने मोजे पड़े रहते हैं और वो पड़े फटे-पुराने से हो जाते हैं और फिर ज्यादातर लोग ऐसे मोजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं लेकिन क्या फेंक देना सही है तो जी नहीं फेंकने से अच्छा हम किसी ना किसी चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पुराने और फटे मोजे भी आपके बड़े ही काम आ सकते हैं. आप इसको थोड़ा सा क्रिएटिव करके कमाल तरीके से रीयूज कर सकते हैं.



अगर आप भी उनमें से हैं जो पुराने मोजों को फेंक देते हैं, तो आप आप ये गलत करते हैं. इन्हें दोबारा इस्तेमाल करके आप पैसे को बचा सकते हैं. आइए आप जान लीजिए रीयूज करने के 5 गजब के आइडियाज. ये खबर आपके बड़े ही काम आने वाली है.



फटे-पुराने मोजों का रीयूज कैसे करें?



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1. डेकोरेशन आइटम

अगर आप फटे-पुराने मोजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आप इन से डेकोरेशन आइटम को बना सकते हैं. गुड़िया, पेन स्टैंड कवर या घर की सजावट के लिए चीजें बनाई जा सकती हैं.



2. घर की सफाई

अगर आुके मोजे फट गए हैं और आप इनका दोबारा से रियूज करना चाहते हैं, तो आप मोजे धूल साफ करने के लिए डस्टिंग के तौर पर भी बना सकते हैं. ये सफाई में काफी ज्यादा मददगार भी होता है.



3. गाड़ी साफ

अगर आप भी पुराने मोजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं, तो आप इसको गाड़ी साफ करने के लिए रख सकते हैं. कपड़े का जुगाड़ करने की टेंशन अगर आप लेते हैं, तो आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.



4. तेल के बोतल के कवर

लोगों को तेल की बोतल के साथ ये शिकायत होती है कि तेल गिरने लगता है और फिर हर जगह चिपचिपापन लगने लगाता ह. आप पुराने मोजों से तेल के बोतल के कवर को बना सकती हैं.



5. विंडो ग्लास चमकाना

आप इससे विंडो ग्लास चमकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा आपके काम आ सकता है. विंडो और मिरर को साफ रखना बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन आप मोजों से इसको साफ कर सकते हैं.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)