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पुरानी- टूटी चूड़ियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. फेंकने से पहले जानें इसके इस्तेमाल करने के तरीके

Old Bangles Creative Ideas: घरों में पुरानी या टूटी हुई चूड़ियों को लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन आज आपको बताते हैं कि आप किन-किन चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:03 AM IST
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पुरानी- टूटी चूड़ियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. फेंकने से पहले जानें इसके इस्तेमाल करने के तरीके

Old Bangles Creative Ideas:  घरों में पुरानी या टूटी हुई चूड़ियों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपके कितने काम की चीज है. इस चीज से आप कई तरह-तरह की नई-नई चीजों को बना सकते हैं. खूबसूरत सजावटी चीजें और अपने उपयोग के हिसाब से भी इसमें कई चीजों को आप बना सकते हैं. आजकल लोग कई तरह-तरह की स्टाइलिश चुड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से डेकोरेशन आइडिया में एड कर सकते हैं. अगर आपका फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आपको बताते हैं आप कैसे इससे खूबसूरत सी चीजों को  बना सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

आज हम आपको बताते हैं कि घरों में पुरानी या टूटी हुई चूड़ियों से आप कौन-कौन सी खूबसूरत चीजों को बनाकर घर में सजा सकते हैं. आपके लिए ये खबर बेस्ट होने वाली है.
 

पुरानी- टूटी चूड़ियों से क्या बनाएं?

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1. कलरफुल वॉल हैंगिंग

अगर आप पुरानी- टूटी चूड़ियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो ये आपके बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप इसको फेंकना नहीं चाहते हैं, तो आप कलरफुल वॉल हैंगिंग को इससे बना सकते हैं. दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए ये बेस्ट है.
 

2. मेकअप ब्रश स्टैंड

आप पुरानी- टूटी चूड़ियों से मेकअप ब्रश स्टैंड को बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. इसको बनाने में आपका ज्यादा समय भी नहीं लगता है. ये घर को काफी ज्यादा खूबसूरत बना देंगे. अट्रैक्टिव स्टैंड बनाएंगी तो हर कोई देखता ही रह जाएगा. 
 

3. पुराने फोटो फ्रेम

अगर आप अपनी पुरानी- टूटी चूड़ियों से दीवार को एक खूबसूरत सा टच देना चाहते है, तो आप खूबसूरत से पुराने फोटो फ्रेम को बनाकर लगा सकते हैं. ये आपके घर को एक नया लुक देने में मदद करता है. 
 

4. दरवाजे के लिए तोरण

अगर आप कुछ फैंसी करना चाहते हैं, तो आप घर पर दरवाजे के लिए तोरण को बना सकते हैं. ये आपके घर की खूबसूरती को काफी हद तक बढ़ देगा.  बाजार से रेडीमेड तोरण लाने के बजाय आप घर बैठे बना सकते हैं.
 

5. डिजाइनर पेन स्टैंड

आप घर पर सजाने के लिए अपनी पुरानी- टूटी चूड़ियों से डिजाइनर पेन स्टैंड को बना सकते हैं. ये दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है. टेबल हो या ड्रेसिंग टेबल कहीं भी आप इसको सजा सकते हैं.
 

(ये भी पढ़ें: कहीं आपके साथ तो ऑफिस में नहीं हो रही है 'क्वाइट फायरिंग', ऐसे लगाएं पता)
  

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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