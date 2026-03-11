Reuse Ideas: क्या आप भी टूटी-पुरानी कंघी को फेंक देते हैं? फटाफट से जान लें ये 5 क्रिएटिव रीयूज आइडिया

Old Comb Reuse Ideas: घर की टूटी-पुरानी चीजों को लोग अक्सर फेंक ही देते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, जो बेकार होकर भी आपके बड़े ही काम की हो सकती है. हम आज बात कर रहे हैं टूटी-पुरानी कंघी की जिसको लोग बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं. आपको इसके बारे में एक चीज बता दें इसको फेंकने के बजाय इसका रीयूज भी कर सकते हैं. ये कई सारे घरेलू कामों में भी इस्तेमाल आ सकती है. आप इसमें क्रिएटिविटी और कुछ आसान ट्रिक्स से दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप भी इसका रीयूज आइडिया जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं. ये कुछ कमाल के तरीके हैं, जो आपके बड़े ही काम आने वाले हैं.



पुरानी कंघी के लिए क्रिएटिव रीयूज आइडिया



1. सफाई

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप पुरानी कंघी को कचरा समझकर फेंक देते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है. आप इसको साफ-सफाई में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको आप वहां इस्तेमाल करें जहां आपका हाथ नहीं जा रहा है या सफाई करने में मुश्किल हो रही है. इसमें गीला कपड़ा लगाकर हर जगह इस्तेमाल करें.



2. गार्डनिंग

आप पुरानी-टूटी कंघी का इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हैं. पौधों के गमलों में मिट्टी को निकालने में ये आपकी मदद कर सकती हैं. छोटे गमलों में आप इसको गमले के अंदर मिट्टी और पानी पहुंचाने के लिए कर सकते हैं.



3. पेंटिंग

अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है, तो आप इसको अलग-अलग डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. कंघी की मदद से पेपर या दीवार पर टेक्सचर डिजाइन करके अपनी पेंटिंग को एक नया रूप दे सकते हैं. ये आइडिया आपके लिए बेस्ट होने वाला है.



4. जूलरी होल्डर

अगर आप लड़की हैं, तो आप पुरानी कंघी से जूलरी होल्डर को फटाफट से बना सकते हैं. इसको बनाकर आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास कर सकते हैं. ये बनने के बाद काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा.



5. पालतू जानवर

अगर आप पुरानी कंघी को दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उससे पालतू जानवर के बालों को साफ करने के लिए कर सकते हैं. सोफे पर गिरे बालों को हटाने के लिए भी ये कंघी काफी ज्यादा मददगार आपके लिए हो सकती हैं.



ये भी पढ़ें: घर में रखा गुड़ गर्मी में पिघलकर हो जाता है खराब? महीनों तक एकदम सख्त रखने के टिप्स

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.